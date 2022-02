Je legenda, láka ho MMA i filozofia. Bojovník nemusí byť vymletý, tvrdí

MAREK KARLÍK si najnovšie prebral cenu pre najúspešnejšieho športovca mesta Prešov za rok 2021. Pri nadvláde prešovských hádzanárov sa stal len tretím zástupcom iného odvetvia za posledných devätnásť rokov, ktorému sa to podarilo.

Vo svojom športe je legenda. Patrí k najúspešnejším slovenským kicboxerom všetkých čias, vlani sa tretíkrát stal majstrom sveta. A to má len 23 rokov.

Pravdepodobne áno. Budem tvrdo na sebe pracovať a snažiť sa vyhrávať ďalej. Nie pre túto anketu, aj keď je to veľmi príjemné, ale aby som bol celkovo čo najúspešnejší. Všetci športovci sa o to snažia.

Je to fajn pocit a zadosťučinenie za obdobie štyroch rokov, počas ktorých som ašpiroval na túto cenu. Mám rád tieto ocenenia, ale neznamenajú pre mňa všetko. Najdôležitejší je športový výkon na jednotlivých súťažiach. Toto je znak toho, že som si úspech zaslúžil. Poteší to.

Stali ste sa najlepším prešovským športovom v roku 2021. Čo to pre vás znamená?

V októbri ste v talianskom Lido di Jesolo získali v kategórii kick light do 74 kg tretí titul majstra sveta WAKO v rade. Podarilo sa vám to ako prvému slovenskému kickboxerovi v histórii. Ako hodnotíte rok 2021?

Bol to ťažký rok. Korona všetko spomalila, rok a pol som nemal žiaden zápas. Potom sa to, našťastie, rozbehlo. S trénermi sme mali všetko výborne naplánované a vyšlo nám to tak, ako sme chceli. Absolvoval som najkrajšie a zároveň asi aj najľahšie majstrovstvá sveta. V ani jednom súboji som nezaváhal.