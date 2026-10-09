Klubový futbal je späť. Liverpool hostí v šlágri City, DAC cestuje na východ (TV tipy na víkend)

Po dlhej reprezentačnej prestávke sa do akcie vracia klubový futbal. Vedúca Dunajská Streda sa predstaví na pôde Michaloviec, Podbrezová privíta futbalistov Trnavy či Slovan Bratislava odohrá duel v Skalici.
Neapol s Lobotkom doma privíta Frosinone. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom sa predstaví na pôde Alavesu a Dominik Greif s Lyonom pocestuje do Lens.
V anglickej Premier League je cez víkend na programe šláger Liverpoolu s Manchestrom City, Dúbravka a jeho Tottenham Hotspur sa predstaví na pôde United.
V Tipsport lige Žilina odohrá zápasy proti Liptákom a Michalovciam. Hokejisti Nitry sa stretnú s Trenčínom a Spišiakmi.
V nedeľu sa v Česku uskutoční 136. ročník Veľkej pardubickej.
Cez víkend sa cyklisti predstavia na klasike Okolo Lombardska.
Jazdci formuly 1 pokračujú v sezóne 2026, tentokrát sa predstavia v rámci Veľkej ceny Singapuru.
Počas víkendu budú tenisti pokračovať na turnaji v Šanghaji a v Pekingu pokračuje ženský turnaj.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (9. október)
Sobota (10. október)
Nedeľa (11. október)
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