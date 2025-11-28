Londýnske derby, štartuje Svetový pohár v biatlone či predposledné preteky F1 (TV tipy na víkend)

Radosť hráčov Chelsea Londýn po výhre nad FC Barcelonou.
Radosť hráčov Chelsea Londýn po výhre nad FC Barcelonou. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|28. nov 2025 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Lobotka s Neapolom pocestuje do Ríma, v nedeľu nás čaká londýnske derby Chelsea proti Arsenalu.

Začína sa aj biatlonová sezóna, športovci sa pripravujú na ZOH 2026, medzi Slovenkami uvidíme Paulínu Bátovskú-Fialkovú, Emu Kapustovú a Anastasiu Kuzminovú.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Slalomárky a slalomári sa predstavia v americkom stredisku Copper Mountain.

Hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Žilina hostí prvú Nitru, Košice pocestujú do Bratislavy a Poprad si zmeria sily s Michalovcami. Jazdci formuly 1 sa predstavia v Dohe na Veľkej cene Kataru.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 28., 29. a 30. november.

Piatok (28. november)

Futbal
Ľadový hokej
Bežecké lyžovanie
Basketbal
Volejbal
Hádzaná
Motorizmus
Bojové športy
Skoky na lyžiach
Zjazdové lyžovanie
Golf
Sobota (29. november)

Futbal
Ľadový hokej
Hádzaná
Basketbal
Volejbal
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Motorizmus
Golf
Skoky na lyžiach
Nedeľa (30. november)

Futbal
Ľadový hokej
Biatlon
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Motorizmus
Skoky na lyžiach
Basketbal
Cyklokros
Americký futbal
Ostatné športy

    Michal Janák (vľavo).
