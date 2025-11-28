Londýnske derby, štartuje Svetový pohár v biatlone či predposledné preteky F1 (TV tipy na víkend)

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Lobotka s Neapolom pocestuje do Ríma, v nedeľu nás čaká londýnske derby Chelsea proti Arsenalu.
Začína sa aj biatlonová sezóna, športovci sa pripravujú na ZOH 2026, medzi Slovenkami uvidíme Paulínu Bátovskú-Fialkovú, Emu Kapustovú a Anastasiu Kuzminovú.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Slalomárky a slalomári sa predstavia v americkom stredisku Copper Mountain.
Hokejové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Žilina hostí prvú Nitru, Košice pocestujú do Bratislavy a Poprad si zmeria sily s Michalovcami. Jazdci formuly 1 sa predstavia v Dohe na Veľkej cene Kataru.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 28., 29. a 30. november.
Piatok (28. november)
Sobota (29. november)
Nedeľa (30. november)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.