Pokračovanie Gira a Strelec s Middlesbroughom o Premier League. Športový program na dnes (12. máj)

Na snímke francúzsky cyklista Paul Magnier z tímu UCI WorldTeam Soudal–Quick-Step sa raduje po výhre 3. etapy Giro d´Italia. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
Sportnet|12. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 12. mája. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 12. máj

Futbal

  • 20:00 AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň, skupina o titul - 3. kolo, nadstavbová časť českej ligy
  • 17:30 1. FC Slovácko – Baník Ostrava, skupina o záchranu - 3. kolo 
  • 17:30 FK Mladá Boleslav – FK Dukla Praha, skupina o záchranu - 3. kolo 
  • 17:30 FC Zlín – FK Teplice, skupina o záchranu - 3. kolo 

  • 19:00 Celta Vigo - UD Levante, 36. kolo La Ligy
  • 20:00 Real Betis - CF Elche, 36. kolo La Ligy 
  • 21:30 CA Osasuna - Atletico Madrid, 36. kolo La Ligy 

  • 21:00 FC Southampton - FC Middlesbrough, odveta semifinále play off Championship o postup do PL /prvý zápas: 0:0/ 

Hokej

  • 2:00 Minnesota Wild - Colorado Avalanche, 4. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL /stav série: 1:2/ 

  • 14:30-15:30 rozhovory s vybranými hráčmi, trénerom, mediálny program SR v závere prípravy pred MS
  • 17:00-18:30 tréning na ľade, mediálny program SR v závere prípravy pred MS

  • 15:33 Tlačová konferencia k rozlúčkovému zápasu Zdena Cháru

  • 19:50 Taliansko - Veľká Británia, prípravný zápas pred MS 

Tenis

  • turnaj WTA v Ríme
  • turnaj ATP v Ríme

Basketbal

  • 2:00 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons Spurs, 4. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA /stav série: 1:2/ 
  • 4:30 Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder, 4. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NBA /stav série: 0:3/ 

Strelectvo

  • 11:45 kvalifikácia - malorážna puška 50 m tri pozície juniori, ME v streľbe z guľových zbraní
  • 14:30 kvalifikácia - malorážna puška 50 m tri pozície juniorky, ME v streľbe z guľových zbraní
  • 15:30 finále juniori, ME v streľbe z guľových zbraní 
  • 17:45 finále juniorky, ME v streľbe z guľových zbraní

Cyklistika

TV program: utorok, 12. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

