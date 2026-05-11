Pokračovanie Gira a Strelec s Middlesbroughom o Premier League. Športový program na dnes (12. máj)

Športový program na utorok, 12. máj
Futbal
- 20:00 AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň, skupina o titul - 3. kolo, nadstavbová časť českej ligy
- 17:30 1. FC Slovácko – Baník Ostrava, skupina o záchranu - 3. kolo
- 17:30 FK Mladá Boleslav – FK Dukla Praha, skupina o záchranu - 3. kolo
- 17:30 FC Zlín – FK Teplice, skupina o záchranu - 3. kolo
- 19:00 Celta Vigo - UD Levante, 36. kolo La Ligy
- 20:00 Real Betis - CF Elche, 36. kolo La Ligy
- 21:30 CA Osasuna - Atletico Madrid, 36. kolo La Ligy
- 21:00 FC Southampton - FC Middlesbrough, odveta semifinále play off Championship o postup do PL /prvý zápas: 0:0/
Hokej
- 2:00 Minnesota Wild - Colorado Avalanche, 4. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NHL /stav série: 1:2/
- 14:30-15:30 rozhovory s vybranými hráčmi, trénerom, mediálny program SR v závere prípravy pred MS
- 17:00-18:30 tréning na ľade, mediálny program SR v závere prípravy pred MS
- 15:33 Tlačová konferencia k rozlúčkovému zápasu Zdena Cháru
- 19:50 Taliansko - Veľká Británia, prípravný zápas pred MS
Tenis
- turnaj WTA v Ríme
- turnaj ATP v Ríme
Basketbal
- 2:00 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons Spurs, 4. zápas play-off semifinále Východnej konferencie NBA /stav série: 1:2/
- 4:30 Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder, 4. zápas play-off semifinále Západnej konferencie NBA /stav série: 0:3/
Strelectvo
- 11:45 kvalifikácia - malorážna puška 50 m tri pozície juniori, ME v streľbe z guľových zbraní
- 14:30 kvalifikácia - malorážna puška 50 m tri pozície juniorky, ME v streľbe z guľových zbraní
- 15:30 finále juniori, ME v streľbe z guľových zbraní
- 17:45 finále juniorky, ME v streľbe z guľových zbraní
Cyklistika
- 14:00 4. etapa: Catanzaro – Cosenza (138 km), Giro d´Italia
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.