Štart biatlonovej sezóny: Slovensko stavia na Bátovskej Fialkovej, silnej štafete a reštarte mužov

BRATISLAVA. Slovenský zväz biatlonu vstupuje do novej sezóny výrazne sebavedomejšie než pred rokom.
Po období turbulencií, zmenách trénerov aj nekonzistentných výsledkoch sa po prvýkrát objavil pocit, že veci začínajú zapadať do systému.
Zväz deklaroval jasné ciele: ženy majú skončiť v Pohári národov v top 12, muži minimálne v top 20.
„Verím, že nastávajúca sezóna bude pozitívna. Prípravu smerujeme na zimné olympijské hry, ale nechceme podceniť ani Svetové poháre počas zimy. Prajeme si aspoň jednu medailu z majstrovstiev sveta juniorov a kadetov, stalo by sa tak šiesty rok po sebe.
U žien sa spoliehame najmä na líderku Paulínu Bátovskú Fialkovú a ženskú štafetu. Máme silný tím v podobe štyroch nominovaných dievčat, ktoré sa predstavia už v Östersunde. Dokázali aj v minulej sezóne spraviť nejeden dobrý výsledok,“ uviedol na tlačovej konferencii prezident SZB Peter Vozár.
Túži po medaile
Hlavnou postavou ženského tímu zostáva Paulína Bátovská Fialková. Najskúsenejšia členka tímu prišla zo švajčiarskeho sústredenia vo výbornej kondícii – a kontrolný šprint v Lenzerheide vyhrala o dvadsaťpäť sekúnd.
Testy na Dukle ukázali rýchlosť aj zlepšenú streľbu. Tridsaťtriročná reprezentantka v príprave upravovala techniku očí v spolupráci so slovenskou strelkyňou Dankou Bartekovou.
„Objem vystrelených nábojov bol vyšší a úspešnosť streľby som dostala v tréningu nad 90 percent. Pevne verím, že sa mi podarí stabilizovať najmä ležku a k nej sa pridá aj stojka. Verím, že táto sezóna bude najúspešnejšia z posledných štyroch.
Veľmi rada by som povedala, že mojím cieľom je získať medailu. Vstupuje však do toho veľa vecí. Keď sa sezóna rozbehne, tak uvidím, čoho som schopná a ako dobre som pripravená. Až potom môžem reálnejšie snívať o medailovom cieli,“ prezradila Bátovská Fialková.
Istota v štafete
Práve ženská štafeta môže byť v tejto zime najstabilnejšou oporou slovenského biatlonu. V nominačných pretekoch v Obertiliachu si miestenky na úvod SP vybojovali Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.
Bátovská Fialková a Kuzminová už mali istý štart. Všetky štyri dievčatá nastúpia v štafetových pretekoch v prvom kole SP v Östersunde.
Kvarteto sa pokúsi napodobniť najlepší výsledok z vlaňajšej sezóny, keď obsadilo šieste miesto.
„Úprimne, tie najlepšie štafety som si veľmi užila. Išla som na svoje dno, ale v tej eufórii človek ani nevníma, čo všetko odovzdal.
Keď potom vidí, že aj ostatné baby podajú výborný výkon a nakoniec z toho je pekný výsledok, je to super pocit – niekedy ešte cennejší ako individuálne umiestnenie. Podať štyri kvalitné výkony v jedných pretekoch je veľmi cenné,“ uviedla Kapustová v rozhovore pre Sportnet.
Dvadsaťdvaročná biatlonistka sa postupne stáva najdôležitejším článkom novej generácie. Má stabilnú streľbu, výborný prístup k tréningu a pravidelne sa posúva v bežeckých parametroch.
Ak udrží trend posledného roka, môže byť počas zimy druhou najsilnejšou Slovenkou.
Generačná výmena
Slovenský mužský biatlon prechádza najvýraznejšou premenou poslednej dekády. Po nevýraznej sezóne prichádza obrat.
Tréningová skupina pod vedením Martina Bajčičáka, Lukáša Daubnera a streleckého špecialistu Jaroslava Kamenského funguje prvýkrát v stabilnom režime.
Muži majú v SP tri miestenky, o jednu viac ako vlani. Do Švédska pocestuje štvorica Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Artur Ischakov.
„Natrénoval som viac ako minulý rok. Mám dobrý pocit z prípravy. Bežecky sa cítim silný, no v streľbe mám rezervy. Necítim sa v pozícii mužského lídra v slovenskom tíme, lebo dobre sú na tom v ukazovateľoch aj ostatní chalani.
Budú to medzi nami vyrovnané preteky, ale všetci chceme končiť na vyšších umiestneniach ako vlani. Som trošku pod stresom, pretože sa chcem dostať na zimnú olympiádu, ale verím si. Mám potrebnú silu a teším sa už na súboje na trati,“ vyjadril sa iba dvadsaťjedenročný Borguľa.
Bez Böovcov sa mení dynamika
Dlhé roky bol mužský biatlon príbeh o tom, kto skončí druhý za Johannesom Thingnesom Böom. Nór však nečakane ukončil kariéru, rovnako ako jeho brat Tarjei.
Trón ostal prázdny a do arény vstupuje generácia, ktorá bola doteraz len kulisou jeho dominancie. Sturla Holm Lägreid je najbližšie k tomu, aby pokračoval tam, kde Nóri prestali – ako obhajca veľkého glóbusu je prirodzený dedič.
Lenže bez súrodencov Böovcov sa mení dynamika celej sezóny: namiesto pevne nastavenej nadvlády prichádza široká a nevyspytateľná bitka o vrchol, v ktorom môžu preraziť Švédi túžiaci po zlomovom roku alebo Francúzi so širokým menoslovom.
V ženskej časti obhajuje veľký glóbus Franziska Preussová z Nemecka, no zlomená ruka z prípravy mení plány ešte skôr, než padne prvý výstrel sezóny.
Návrat do bežeckej stopy po zranení ohlásili Lisa Vittozziová, ktorá chce premeniť domáce olympijské hry na svoj najväčší moment, a Markéta Davidová sa po problémoch s chrbtom pokúsi opäť dostať tam, kde patrila – medzi pretekárky, ktoré vedia vyhrávať, nie iba bodovať.
A Dorothea Wiererová stojí pred poslednou šancou rozlúčiť sa s kariérou spôsobom, ktorý si zapamätajú tribúny aj výsledkové listiny.
Vrchol sezóny ZOH
Sezóna sa začne tradične v Östersunde, kde sa biatlonisti prvýkrát postavia na štart 29. novembra. Záver patrí ikonickému Holmenkollenu v Osle, na tradičnom mieste finále, kde sa uzavrie celkové poradie Svetového pohára.
Medzi úvodom a finále zostáva kalendár konzistentný s tým, na čo je biatlonový svet zvyknutý: Hochfilzen, Annecy Le Grand-Bornand, Oberhof, Ruhpolding či Nové Město na Moravě.
Tento rok však pribudne výrazný bod – Otepää v Estónsku. Nie je to len ďalšia zastávka. Je to stredisko, kde sa v minulosti konali mládežnícke a juniorské šampionáty, z ktorých si slovenskí reprezentanti priniesli medaily a prvé veľké výsledky kariéry.
Nad celým kalendárom však visí udalosť, ktorá mení celé smerovanie sezóny – Zimné olympijské hry 2026. Konajú sa v rámci Miláno–Cortina, no biatlon zamieri na legendárne trate do Anterselvy.
A hoci olympijské výsledky sa nezapočítavajú do Svetového pohára, pre väčšinu favoritov je to cieľ, ktorý stojí nad akýmkoľvek bojom o glóbus.