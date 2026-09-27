ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Nitra dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.09.2026 o 16:30
5. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 5. kola stretne HC 05 TAM Banská Bystrica a HK Nitra.
Bystričania majú za sebou dve porážky so Zvolenom 3:5 a Spišskou Novou Vsou 2:3, zdolala však Duklu Trenčín 4:3 po nájazsdoch a rovnako Prešov 3:1, avšak v oboch prípadoch na ľade súpera. Naopak Nitra prežila náročný vstup do nového ročníka, keď prehrala proti Slovanu Bratislava 2:4, Košiciam 1:2 po predĺžení a Popradu 2:5. V poslednom zápase ale zdolala Žilinu 3:1.
Bystričania majú za sebou dve porážky so Zvolenom 3:5 a Spišskou Novou Vsou 2:3, zdolala však Duklu Trenčín 4:3 po nájazsdoch a rovnako Prešov 3:1, avšak v oboch prípadoch na ľade súpera. Naopak Nitra prežila náročný vstup do nového ročníka, keď prehrala proti Slovanu Bratislava 2:4, Košiciam 1:2 po predĺžení a Popradu 2:5. V poslednom zápase ale zdolala Žilinu 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.