Z tribúny lietali telefóny. Olympijský šampión vyvolal v Bratislave menší ošiaľ

Postaral sa azda o najväčšie prekvapenie olympiády. Po krátkom programe bol piaty. Vo voľnej jazde skočil päť štvoritých skokov a bol priebežne prvý.
Ani on nečakal, že v kresle pre priebežného lídra ostane až do konca pretekov. Všetci ostatní však padali a kopili chyby, a tak sa olympijským víťazom stal Kazach Michail Šajdorov.
Zlatý medailista z Milána po zimných olympijských hrách prvý raz súťažil tento víkend v Bratislave na Memoriáli Ondreja Nepelu. Bola to zároveň premiéra jeho nových jázd.
Obsadil tretie miesto za Jevgenijom Semenenkom, ktorý jazdí ako neutrálny športovec, a za Talianom Danielom Grasslom. (Kompletné výsledky nájdete tu.)
Dokopy šesť štvorákov
Šajdorov bol jednoznačne najväčšou zahraničnou hviezdou pretekov. Niektorí zahraniční fanúšikovia prišli len pre neho.
Po vyhlásení výsledkov ho dlho nechceli pustiť do útrob štadióna, z tribúny mu podávali pamätníčky, vlajky či čiapky na podpis. Viacerí odvážlivci mu hodili aj svoje telefóny, aby s nimi spravil selfíčka.
Niekedy to vyzeralo celkom riskantne, ale Šajdorov všetko chytil a žiadny mobil sa nerozbil.
22-ročný pretekár skočil v Bratislave v krátkom programe dva štvorité skoky, lutz (v kombinácii s trojitým tulupom) a tulup.
Vo voľnej jazde mal štyri štvoráky: tulup, flip, lutz a ďalší tulup v sekvencii s trojitým salchowom a dvojitým axelom.
Za krátky program získal 95,98 bodu, čo je jeho nové osobné maximum. Svoje predchádzajúce maximum si vylepšil o 0,48 bodu.
Vo voľnej jazde dostal 176,77 bodu. Jeho osobným maximom je 198,64 bodu z olympijských hier.
Od začiatku novej sezóny však majú muži vo voľnej jazde o jeden skokový prvok menej a v jazde môžu byť už len dve kombinácie. Pre najlepších, ktorí skákali kombinácie v hodnote 15 až 20 bodov, tak bude už prakticky nemožné vylepšiť si osobné maximá.
VIDEO: Krátky program Michaila Šajdorova na Memoriáli Ondreja Nepelu
V minulosti sa v Bratislave zranil
„Na to, že to boli prvé preteky po olympiáde a prvé preteky v sezóne, nebolo to zlé. Na ďalších pretekoch sa môžem ešte zlepšovať,“ vravel po voľnej jazde Šajdorov.
Na otázky odpovedal v angličtine, pomoc trénera potreboval len pri niektorých slovíčkach a aby sa uistil, že dobre porozumel otázke.
„Cítil som sa na ľade veľmi dobre. Je to veľký štadión a mal som tu veľkú podporu,“ doplnil.
Súčasne s Nepelovým memoriálom sa konali v nemeckom Oberstdorfe tradičné preteky Nebelhorn Trophy, ktoré sú tiež súčasťou seriálu Challenger. Prečo Šajdorov uprednostnil bratislavské podujatie?
„Bol som tu už raz pred tromi rokmi, no zranil som sa v krátkom programe a musel som odstúpiť. Tak som prišiel zase, bola to taká výzva,“ poznamenal s úsmevom.
Minulý týždeň utrpel menšie zranenie, ale nechcel odrieknuť svoju účasť.
VIDEO: Voľná jazda Michaila Šajdorova na Memoriáli Ondreja Nepelu
Zlatá medaila je ťažká
Nový krátky program na skladbu Vidacarnaval mu pripravila choreografka Shae-Lynn Bourneová. Je to veľmi energická, tanečná jazda.
„Témou krátkeho programu je radosť zo života. Snažím sa užívať si život. V tejto sezóne som chcel mať iné jazdy ako pred rokom,“ podčiarkol Šajdorov.
Voľná jazda je lyrickejšia, ale hudba postupne naberá na intenzite. Choreografiu pripravil Benoit Richaud.
„Myšlienka jazdy je taká, že na jej začiatku som ešte utiahnutý, uzavretý, ale postupne sa otvorím a na konci som už úplne slobodný,“ vysvetľoval.
Po zisku olympijského zlata sa mu zmenil život. V Kazachstane ho spoznávajú na ulici, stal sa nesmierne populárnym.
Zároveň však vníma aj očakávania, ktoré prichádzajú po takomto výsledku.
„Olympijská medaila znamená obrovskú zodpovednosť. Zlatá medaila je veľmi ťažká,“ zdôraznil.
„Každá sezóna je náročná. Stále chcem byť lepší ako som bol v tej predchádzajúcej. Mám pocit, že počas tohto leta som sa opäť posunul a to ma teší,“ uzavrel olympijský víťaz.