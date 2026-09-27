Prešov nedokázal zdolať ani béčko Slovana. Liptáci rozhodli v druhom polčase

Futbalisti FC Tatran Prešov.
Futbalisti FC Tatran Prešov. (Autor: Viktor Zamborský)
TASR|27. sep 2026 o 13:13
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Prešov sa pripravil o víťazstvo kvôli útočnému faulu.

Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v 10. kole MONACObet ligy na pôde „béčka“ Slovana Bratislava 2:2.

Domáci v zápase dvakrát vyhrávali aj napriek vylúčeniu Souleymana Dianeho, no napokon sa body na Pasienkoch delili.

Z troch bodov sa mohol radovať aj Tatran, no gól Landinga Sagnu z nadstaveného času druhého polčasu neplatil pre útočný faul.

V ďalšom zápase druhej najvyššej súťaže Liptovský Mikuláš zvíťazil v Malženiciach 2:1. O triumfe Liptákov rozhodol v 56. minúte 20-ročný útočník Samuel Chlepko.

MONACObet liga - 10. kolo

ŠK Slovan Bratislava B - FC Tatran Prešov 2:2 (1:0)

Góly: 44. Gabriš (z 11 m), 69. Kianga - 49. Sagna, 74. Regáli. Rozhodovali: Kráľovič - Poláček, Fodor, ČK: 17. Diane (Slovan), 225 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

OFK Dynamo Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:1)

Góly: 37. Duchovič - 29. Bartoš, 56. Chlepko. Rozhodovali: Smolák - Lauer, Uram, ŽK: Šarmír - Kuchárik, Daneji, 420 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
10
9
0
1
20:6
27
V
V
P
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
6
1
3
20:17
19
V
P
V
V
R
4
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
10
5
1
4
13:14
16
V
V
P
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
5
1
3
12:9
16
V
P
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
5
1
4
16:15
16
P
P
V
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
3
3
20:11
15
V
R
V
R
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
4
2
4
12:14
14
R
P
V
P
P
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
3
4
3
15:12
13
V
R
P
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
3
4
3
15:16
13
P
P
V
P
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
3
3
4
10:9
12
P
R
V
V
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
3
1
6
13:15
10
P
V
P
P
V
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
2
3
5
14:16
9
R
P
V
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
10
2
0
8
8:28
6
P
V
P
P
P
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
10
0
3
7
7:18
3
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalisti FC Tatran Prešov.
    Futbalisti FC Tatran Prešov.
    Prešov nedokázal zdolať ani béčko Slovana. Liptáci rozhodli v druhom polčase
    dnes 13:13
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    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov nedokázal zdolať ani béčko Slovana. Liptáci rozhodli v druhom polčase