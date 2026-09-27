Prešov nedokázal zdolať ani béčko Slovana. Liptáci rozhodli v druhom polčase

Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v 10. kole MONACObet ligy na pôde „béčka“ Slovana Bratislava 2:2.
Domáci v zápase dvakrát vyhrávali aj napriek vylúčeniu Souleymana Dianeho, no napokon sa body na Pasienkoch delili.
Z troch bodov sa mohol radovať aj Tatran, no gól Landinga Sagnu z nadstaveného času druhého polčasu neplatil pre útočný faul.
V ďalšom zápase druhej najvyššej súťaže Liptovský Mikuláš zvíťazil v Malženiciach 2:1. O triumfe Liptákov rozhodol v 56. minúte 20-ročný útočník Samuel Chlepko.
MONACObet liga - 10. kolo
ŠK Slovan Bratislava B - FC Tatran Prešov 2:2 (1:0)
Góly: 44. Gabriš (z 11 m), 69. Kianga - 49. Sagna, 74. Regáli. Rozhodovali: Kráľovič - Poláček, Fodor, ČK: 17. Diane (Slovan), 225 divákov
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OFK Dynamo Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:1)
Góly: 37. Duchovič - 29. Bartoš, 56. Chlepko. Rozhodovali: Smolák - Lauer, Uram, ŽK: Šarmír - Kuchárik, Daneji, 420 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>