ONLINE: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

HK Poprad - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|27. sep 2026 o 13:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Poprad a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
27.09.2026 o 16:00
5. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Lesay – Stanzel, Staššák.
Prenos
Úvodné zostavy:

HK Poprad: Hudáček (Belányi) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Brincko, Mezovský – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Valigura, Urbánek, Suchý – Vandas, Kundrik, Stanček.
Tréner: Ladislav Čihák

HC Slovan Bratislava: Junca (Andrisík) – Maier, O'Connor, Zeleňák, Turan, Bačik, Ličko – Pecararo, T. Marcinko, Takáč – Dmowski, Korczak, Bondra – Buček, Peterek, Petriska – Kašlík, Cedzo, R. Varga.
Tréner: Bradley Tapper

Rozhodca: Krajčík, Lesay – Stanzel, Staššák.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 5. kola Tipsport ligy medzi HK Poprad a HC Slovan Bratislava.

Poprad sa doma pokúsi o reparát. Naposledy totiž napriek hetriku Dvořáka prehral v Košiciach 3:6. Po štyroch kolách sa so 7 bodmi nachádza na 4. mieste.

Slovan Bratislava je po piatich odohraných zápasoch lídrom Tipsport ligy. Z 5 zápasov vyhral až 4 a prehral len raz a to doma s Košicami 3:4. Naposledy sa tešil z vysokého víťazstva 6:1 vo Zvolene.

Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 3:2 po samostatných nájazdoch tešil Poprad.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Tipsport ligy.online
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)
dnes 14:00
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