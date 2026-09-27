ONLINE: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.09.2026 o 16:00
5. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Lesay – Stanzel, Staššák.
Prenos
Úvodné zostavy:
HK Poprad: Hudáček (Belányi) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Brincko, Mezovský – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Valigura, Urbánek, Suchý – Vandas, Kundrik, Stanček.
Tréner: Ladislav Čihák
HC Slovan Bratislava: Junca (Andrisík) – Maier, O'Connor, Zeleňák, Turan, Bačik, Ličko – Pecararo, T. Marcinko, Takáč – Dmowski, Korczak, Bondra – Buček, Peterek, Petriska – Kašlík, Cedzo, R. Varga.
Tréner: Bradley Tapper
Rozhodca: Krajčík, Lesay – Stanzel, Staššák.
HK Poprad: Hudáček (Belányi) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Brincko, Mezovský – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Valigura, Urbánek, Suchý – Vandas, Kundrik, Stanček.
Tréner: Ladislav Čihák
HC Slovan Bratislava: Junca (Andrisík) – Maier, O'Connor, Zeleňák, Turan, Bačik, Ličko – Pecararo, T. Marcinko, Takáč – Dmowski, Korczak, Bondra – Buček, Peterek, Petriska – Kašlík, Cedzo, R. Varga.
Tréner: Bradley Tapper
Rozhodca: Krajčík, Lesay – Stanzel, Staššák.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 5. kola Tipsport ligy medzi HK Poprad a HC Slovan Bratislava.
Poprad sa doma pokúsi o reparát. Naposledy totiž napriek hetriku Dvořáka prehral v Košiciach 3:6. Po štyroch kolách sa so 7 bodmi nachádza na 4. mieste.
Slovan Bratislava je po piatich odohraných zápasoch lídrom Tipsport ligy. Z 5 zápasov vyhral až 4 a prehral len raz a to doma s Košicami 3:4. Naposledy sa tešil z vysokého víťazstva 6:1 vo Zvolene.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 3:2 po samostatných nájazdoch tešil Poprad.
Poprad sa doma pokúsi o reparát. Naposledy totiž napriek hetriku Dvořáka prehral v Košiciach 3:6. Po štyroch kolách sa so 7 bodmi nachádza na 4. mieste.
Slovan Bratislava je po piatich odohraných zápasoch lídrom Tipsport ligy. Z 5 zápasov vyhral až 4 a prehral len raz a to doma s Košicami 3:4. Naposledy sa tešil z vysokého víťazstva 6:1 vo Zvolene.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 3:2 po samostatných nájazdoch tešil Poprad.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.