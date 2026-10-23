Vlhová sa vracia do Svetového pohára, El Clásico či formula 1 v USA (TV tipy na víkend)

Ďalšími kolami pokračuje klubový futbal. Slovan Bratislava v slovenskej Niké lige privíta hráčov Banskej Bystrice, Košice hostia Žilinu a Trnava cestuje do Skalice.
Neapol so Stanislavom Lobotkom privíta v šlágri Serie A futbalistov AS Rím. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom odohrá doma duel s nováčikom z La Corune.
Brankár Dominik Greif s Lyonom sa stretne s obhajcom titulu Parížom St. Germain. V španielskej La Lige sa v nedeľu odohrá El Clásico, ktoré hostí FC Barcelona.
V sobotu odštartuje nový ročník Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Prvé preteky sa už tradične konajú v Söldene. Medzi ženami sa po dlhej prestávke opäť predstaví aj Petra Vlhová.
V Tipsport lige Nitra odohrá zápasy proti Košiciam a Popradu, hokejisti Žiliny sa stretnú so Spišiakmi a Prešovom. HK Poprad vyzve v derby hokejistov Prešova.
Po týždňovej prestávke sa diváci môžu tešiť na pokračovanie kolotoču formuly 1, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene USA.
Tenisti hrajú turnaje v Bruseli, Almaty a v Lyone. Ženský turnaj prebieha v Osake a Ning-po.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (23. október)
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