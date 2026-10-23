Vlhová sa vracia do Svetového pohára, El Clásico či formula 1 v USA (TV tipy na víkend)

Petra Vlhová sa teší z víťazstva v pretekoch Svetového pohára.
Petra Vlhová sa teší z víťazstva v pretekoch Svetového pohára. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|23. okt 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ďalšími kolami pokračuje klubový futbal. Slovan Bratislava v slovenskej Niké lige privíta hráčov Banskej Bystrice, Košice hostia Žilinu a Trnava cestuje do Skalice.

Neapol so Stanislavom Lobotkom privíta v šlágri Serie A futbalistov AS Rím. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom odohrá doma duel s nováčikom z La Corune.

Brankár Dominik Greif s Lyonom sa stretne s obhajcom titulu Parížom St. Germain. V španielskej La Lige sa v nedeľu odohrá El Clásico, ktoré hostí FC Barcelona.

V sobotu odštartuje nový ročník Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Prvé preteky sa už tradične konajú v Söldene. Medzi ženami sa po dlhej prestávke opäť predstaví aj Petra Vlhová.

V Tipsport lige Nitra odohrá zápasy proti Košiciam a Popradu, hokejisti Žiliny sa stretnú so Spišiakmi a Prešovom. HK Poprad vyzve v derby hokejistov Prešova.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Po týždňovej prestávke sa diváci môžu tešiť na pokračovanie kolotoču formuly 1, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene USA.

Tenisti hrajú turnaje v Bruseli, Almaty a v Lyone. Ženský turnaj prebieha v Osake a Ning-po.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (23. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Športová gymnastika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (24. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (25. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Športová gymnastika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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