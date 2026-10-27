Slováci ovládli finále juniorskej kategórie. Zo Senca si odnášajú tri pódiové umiestnenia

Po troch štvrťfinále v dievčenských súťažiach bola druhá polovica mládežníckeho stolnotenisového turnaja svetovej série WTT Youth Contender v Senci (21. - 27. 10. 2026) z pohľadu slovenských reprezentantov ešte výrazne úspešnejšia.
V chlapčenských kategóriách dvakrát bojovali o celkové prvenstvo, pričom dosiahli tri pódiové umiestnenia.
Vrchol turnaja bol v slovenskej réžii, keď v kategórii do 19 rokov sa do finále cez štyroch súperov prebojovali Mychailo Lovha i Damián Flóro.
Finálový súboj, ktorý mohol reprezentačný kouč juniorov SR Roman Grigel aj so svojím kolegom Ingemarom Péterom v pokoji sledovať na tribúne, jasne vyznel pre Lovhu.
Ľavoruký ukrajinský rodák so slovenským občianstvom zvíťazil 3:0 na sety (8, 8, 6) a po januárovom turnaji rakúskom Linzi sa druhýkrát v tomto roku tešil z celkového triumfu na podujatí WTT.
Lovhu zachytil turnaj v skvelej forme, keďže na ceste za prvenstvom ako nasadená štvorka pustil súperom v siedmich dueloch dovedna len dva sety a prvýkrát pri Slnečných jazerách získal trofej.
V športovej hale Transpetrolu sa tak od roku 2021, odkedy SSTZ organizuje turnaj pod hlavičkou WTT, zrodilo len druhé slovenské víťazstvo.
To premiérové má na konto práve Flóro, ktorý mal teraz šancu vyhrať v Senci druhýkrát, pred troma rokmi ovládol kadetskú kategóriu do 15 rokov.
Úspech dosiahli Slováci aj v najmladšej kategórii do 11 rokov. Šimon Košický našiel premožiteľa až vo finálovom súboji, v ktorom bol nad jeho sily Taavi Samaraweera zo Srí Lanky.
Podľahol mu 1:3 (-3, -6, 10, -3), predtým vo štvrťfinále vyradil krajana Štefana Orleja (3:1).