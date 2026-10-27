Z pohodlného vedenia dráma do posledných sekúnd. Levice vybojovali tesné víťazstvo

Európsky pohár FIBA - B-skupina
CS Dinamo Bukurešť - Patrioti Levice 76:78 (35:45)
Najviac bodov Bukurešti: Marks 18, Drame 15 (10 doskokov), Stark a Novickyj po 11
Levice: Hicks 21, Chavez 15, Brooks 13, Bojanovský 4, Tomaševič 3 (Dorsey 14, Ohams 5, Watson-Gayle 3, Solčanský 0)
TH: 17/15 - 11/7, fauly: 16 - 17, trojky: 5 - 9
Rozhodovali: Sahin (Tur.), Radonjic (Rak.), Petkovič (Srb.), štvrtiny: 14:27, 21:18, 19:15, 22:18
Basketbalisti Patrioti Levice získali v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) druhé víťazstvo.
Aktuálny majster Slovenska uspel vo svojom štvrtom zápase v rámci skupinovej fázy na palubovke rumunského Dinama Bukurešť po výsledku 78:76 a v tabuľke tak má momentálne na konte zhodne po dve výhry a prehry.
Levičania sa najbližšie predstavia v EP FIBA v utorok 3. novembra o 20.00 h vonku proti španielskej Girone.
Priebeh zápasu
I. polčas
Patrioti začali v rumunskej metropole odvážne a od úvodu si postupne budovali náskok. Ten ku koncu prvej štvrtiny narástol až na 13 bodov.
Útok ťahal najmä Hicks, spoza trojkového oblúka sa darilo Brooksovi, neskôr z lavičky výborne naskočil Dorsey.
V ďalšom priebehu Levičania úspešne držali súpera na dištanc a nedovoľovali sa mu priblížiť. Zhruba 15-bodové manko dokázalo Dinamo do polčasu stiahnuť len na 35:45.
II. polčas
Bukurešť však nič nevzdávala. Keď Stark v tretej časti upravil na 45:53 z pohľadu domácich, reagoval tréner hostí Michal Madzin oddychovým časom.
Patrioti začali mať značné problémy v defenzíve a deväť minút pred koncom viedli už len o tri body. Črtala sa tak zaujímavá koncovka.
V nej najprv domáci Drame za stavu 72:75 premenil oba trestné hody, na druhej strane Hicks upravil na 77:74 pre Levice.
Dve sekundy pred koncom opäť Drame znížil na rozdiel bodu a vykresal tak svojmu tímu nádej, záverečné slovo mal však Watson-Gayle, ktorý stanovil na konečných 78:76 pre hostí.
Patrioti sa tak mohli tešiť z druhého víťazstva v skupine.