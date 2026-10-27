Z pohodlného vedenia dráma do posledných sekúnd. Levice vybojovali tesné víťazstvo

Momentka zo zápasu Bukurešť - Levice.
Momentka zo zápasu Bukurešť - Levice. (Autor: fiba.basketball)
TASR|27. okt 2026 o 20:19
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V tabuľke majú momentálne na konte zhodne po dve výhry a prehry.

Európsky pohár FIBA - B-skupina

CS Dinamo Bukurešť - Patrioti Levice 76:78 (35:45)

Najviac bodov Bukurešti: Marks 18, Drame 15 (10 doskokov), Stark a Novickyj po 11

Levice: Hicks 21, Chavez 15, Brooks 13, Bojanovský 4, Tomaševič 3 (Dorsey 14, Ohams 5, Watson-Gayle 3, Solčanský 0)

TH: 17/15 - 11/7, fauly: 16 - 17, trojky: 5 - 9

Rozhodovali: Sahin (Tur.), Radonjic (Rak.), Petkovič (Srb.), štvrtiny: 14:27, 21:18, 19:15, 22:18

Basketbalisti Patrioti Levice získali v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) druhé víťazstvo.

Aktuálny majster Slovenska uspel vo svojom štvrtom zápase v rámci skupinovej fázy na palubovke rumunského Dinama Bukurešť po výsledku 78:76 a v tabuľke tak má momentálne na konte zhodne po dve výhry a prehry.

Levičania sa najbližšie predstavia v EP FIBA v utorok 3. novembra o 20.00 h vonku proti španielskej Girone.

Priebeh zápasu

I. polčas

Patrioti začali v rumunskej metropole odvážne a od úvodu si postupne budovali náskok. Ten ku koncu prvej štvrtiny narástol až na 13 bodov.

Útok ťahal najmä Hicks, spoza trojkového oblúka sa darilo Brooksovi, neskôr z lavičky výborne naskočil Dorsey.

V ďalšom priebehu Levičania úspešne držali súpera na dištanc a nedovoľovali sa mu priblížiť. Zhruba 15-bodové manko dokázalo Dinamo do polčasu stiahnuť len na 35:45.

II. polčas

Bukurešť však nič nevzdávala. Keď Stark v tretej časti upravil na 45:53 z pohľadu domácich, reagoval tréner hostí Michal Madzin oddychovým časom.

Patrioti začali mať značné problémy v defenzíve a deväť minút pred koncom viedli už len o tri body. Črtala sa tak zaujímavá koncovka.

V nej najprv domáci Drame za stavu 72:75 premenil oba trestné hody, na druhej strane Hicks upravil na 77:74 pre Levice.

Dve sekundy pred koncom opäť Drame znížil na rozdiel bodu a vykresal tak svojmu tímu nádej, záverečné slovo mal však Watson-Gayle, ktorý stanovil na konečných 78:76 pre hostí.

Patrioti sa tak mohli tešiť z druhého víťazstva v skupine.

Tabuľka skupiny B

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Bukurešť - Levice.
    Momentka zo zápasu Bukurešť - Levice.
    Z pohodlného vedenia dráma do posledných sekúnd. Levice vybojovali tesné víťazstvo
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