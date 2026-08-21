Zdeno Chára sa lúči s kariérou, Slovenky na ME vo volejbale či prvá etapa Vuelty (TV tipy na víkend)

Na snímke dánsky cyklista Jonas Vingegaard, víťaz Vuelty 2025.
Na snímke dánsky cyklista Jonas Vingegaard, víťaz Vuelty 2025. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|21. aug 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračuje futbalová Niké liga a začali sa aj ďalšie európske súťaže. Košice hostia Slovan Bratislava a Trnava pocestuje do Trenčína.

Lyon s Dominikom Greifom sa v prvom kole predstaví v Toulouse, Lobotkov Neapol sa stretne s FC Janov, Hancko s Atléticom Madridom doma privíta Villarreal a Tottenham s Martinom Dúbravkom sa predstaví v Brentforde.

V piatok odštartujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan.

Slovenské reprezentantky budú hrať v skupine D v Göteborgu, kde sa stretnú so Švédskom, Čiernou Horou, Talianskom, Francúzskom a Chorvátskom.

V Trenčíne sa piatok odohrá exhibičný hokejový zápas, kde sa oficiálne s kariérou rozlúči Zdeno Chára.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V sobotu sa začína tretia cyklistická Grand Prix, španielska La Vuelta. 81. ročník sa koná od 22. augusta do 13. septembra.

Po letnej prestávke pokračuje kalendár formuly 1. Pretekári sa predstavia na Veľkej cene Holandska.

Tenisti a tenistky tento týždeň pokračujú na prestížnom turnaji Masters 1000 v Cincinnati.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (21. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (22. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (23. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bedminton
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Na snímke dánsky cyklista Jonas Vingegaard, víťaz Vuelty 2025.
    Na snímke dánsky cyklista Jonas Vingegaard, víťaz Vuelty 2025.
    Zdeno Chára sa lúči s kariérou, Slovenky na ME vo volejbale či prvá etapa Vuelty (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Zdeno Chára sa lúči s kariérou, Slovenky na ME vo volejbale či prvá etapa Vuelty (TV tipy na víkend)