Zdeno Chára sa lúči s kariérou, Slovenky na ME vo volejbale či prvá etapa Vuelty (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje futbalová Niké liga a začali sa aj ďalšie európske súťaže. Košice hostia Slovan Bratislava a Trnava pocestuje do Trenčína.
Lyon s Dominikom Greifom sa v prvom kole predstaví v Toulouse, Lobotkov Neapol sa stretne s FC Janov, Hancko s Atléticom Madridom doma privíta Villarreal a Tottenham s Martinom Dúbravkom sa predstaví v Brentforde.
V piatok odštartujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale žien, ktoré hostia Švédsko, Česko, Turecko a Azerbajdžan.
Slovenské reprezentantky budú hrať v skupine D v Göteborgu, kde sa stretnú so Švédskom, Čiernou Horou, Talianskom, Francúzskom a Chorvátskom.
V Trenčíne sa piatok odohrá exhibičný hokejový zápas, kde sa oficiálne s kariérou rozlúči Zdeno Chára.
V sobotu sa začína tretia cyklistická Grand Prix, španielska La Vuelta. 81. ročník sa koná od 22. augusta do 13. septembra.
Po letnej prestávke pokračuje kalendár formuly 1. Pretekári sa predstavia na Veľkej cene Holandska.
Tenisti a tenistky tento týždeň pokračujú na prestížnom turnaji Masters 1000 v Cincinnati.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (21. august)
Sobota (22. august)
Nedeľa (23. august)
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