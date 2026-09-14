Veľký prestup v Tipsport lige. Dres Žiliny si oblečie bronzový medailista z Pekingu

Michal Čajkovský.
Michal Čajkovský. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. sep 2026 o 16:54 (aktualizované 14. sep 2026 o 17:24)
ShareTweet3

Obranca strávil väčšinu kariéry v KHL, kde odohral viac ako 400 zápasov.

Slovenský hokejista Michal Čajkovský si v sezóne 2026/2027 oblečie dres Žiliny.

Tridsaťštyriročný obranca v máji ukončil svoje pôsobenie v Traktore Čeľabinsk a v slovenskej najvyššej súťaži si zahrá prvýkrát od sezóny 2009/2010.

Rodák z Bratislavy strávil väčšinu kariéry v zahraničí, a to najmä v Rusku. Nastupoval za Avtomobilist Jekaterinburg, Dinamo Moskva, Sibir Novosibirsk a Spartak Moskva.

Do KHL sa vrátil aj v minulom ročníku po krátkom angažmáne vo švajčiarskom klube HC Ambri-Piotta.

„Je to nová etapa v mojom živote. Naposledy som tu hral, keď som mal 17 rokov. Teším sa na fanúšikov a celý trénerský štáb,“ povedal Čajkovský podľa webovej stránky „vlkov“.

Skúsený obranca reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch a dvoch olympijských hrách, z Pekingu 2022 má bronzovú medailu.

V kádri Žiliny ide o ďalší príchod hráča, ktorý by sa svojou kvalitou mal automaticky zaradiť medzi to najlepšie v súťaži.

„Týmto podpisom získavame kvalitu, rozdielový faktor a prínos nielen pre náš tím, ale pre celú ligu,“ uviedol predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ klubu František Skladaný.

Osvedčený tréner Milan Bartovič už privítal v kabíne brankára Jaroslava Janusa, produktívnych útočníkov Šimona Petráša, Brenta Harrisa, Mareka Hecla i ďalších s potenciálom ťahať tím.

Tipsport liga

Zľava Ondrej Rusnák, moderátor Stanislav Benčat a Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS.
Zľava Ondrej Rusnák, moderátor Stanislav Benčat a Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS.
Kto ovládne ligu? Veľké preview Tipsport ligy! (Hokejový BOSS)
dnes 17:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Veľký prestup v Tipsport lige. Dres Žiliny si oblečie bronzový medailista z Pekingu