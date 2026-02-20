Slovenskí hokejisti v súbojoch o medaily či záverečný ceremoniál ZOH 2026 (TV tipy na víkend)

Počas víkendu pokračujú ligové súťaže ďalšími zápasmi. V Niké lige sa v Košiciach predstaví Žilina a Ružomberok hostí Slovan.
Martin Dúbravka s Burnley odohrá duel proti londýnskej Chelsea, Dominik Greif s Lyonom pocestuje na zápas do Štrassburgu.
Stanislav Lobotka bude s Neapolom čeliť Atalante a Mallorca s Martinom Valjentom pocestuje do Celty Vigo.
V piatok a sobotu sa odohrajú dve kompletné kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom kole hostia hokejisti Slovana súpera z Banskej Bystrice, v nedeľu zavítajú do Žiliny. Košice privítajú na domácom ľade hráčov Nitry.
Vrcholom týchto týždňov je zimná olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá trvá od 6. do 22. februára.
Slovenskí hokejisti odohrajú semifinále v piatok a následne zápas o bronz v sobotu alebo finále v nedeľu.
Medaily sa budú rozdávať aj v ďalších športoch. Biatlonistov čakajú preteky s hromadným štartom mužov a žien, vrcholí curling či záverečné disciplíny v rýchlokorčuľovaní a behu na lyžiach.
Podujatie sa skončí záverečným ceremoniálom, ktorý je na programe v nedeľu večer od 20.30 hod.
Tenistky bojujú o titul na podujatí WTA 1000 v katarskom Dubaji, mužskí kolegovia hrajú na turnajoch v Dauhe, Delray Beach a Rio de Janeiru.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
