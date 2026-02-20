Slovenskí hokejisti v súbojoch o medaily či záverečný ceremoniál ZOH 2026 (TV tipy na víkend)

Na snímke sprava Erik Černák, Adam Ružička, Juraj Slafkovský (všetci Slovensko) sa tešia z postupu do semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026.
Na snímke sprava Erik Černák, Adam Ružička, Juraj Slafkovský (všetci Slovensko) sa tešia z postupu do semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|20. feb 2026 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Počas víkendu pokračujú ligové súťaže ďalšími zápasmi. V Niké lige sa v Košiciach predstaví Žilina a Ružomberok hostí Slovan.

Martin Dúbravka s Burnley odohrá duel proti londýnskej Chelsea, Dominik Greif s Lyonom pocestuje na zápas do Štrassburgu.

Stanislav Lobotka bude s Neapolom čeliť Atalante a Mallorca s Martinom Valjentom pocestuje do Celty Vigo.

V piatok a sobotu sa odohrajú dve kompletné kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom kole hostia hokejisti Slovana súpera z Banskej Bystrice, v nedeľu zavítajú do Žiliny. Košice privítajú na domácom ľade hráčov Nitry.

Vrcholom týchto týždňov je zimná olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá trvá od 6. do 22. februára.

Slovenskí hokejisti odohrajú semifinále v piatok a následne zápas o bronz v sobotu alebo finále v nedeľu.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Medaily sa budú rozdávať aj v ďalších športoch. Biatlonistov čakajú preteky s hromadným štartom mužov a žien, vrcholí curling či záverečné disciplíny v rýchlokorčuľovaní a behu na lyžiach.

Podujatie sa skončí záverečným ceremoniálom, ktorý je na programe v nedeľu večer od 20.30 hod.

Tenistky bojujú o titul na podujatí WTA 1000 v katarskom Dubaji, mužskí kolegovia hrajú na turnajoch v Dauhe, Delray Beach a Rio de Janeiru.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Piatok (20. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bojové športy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (21. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (22. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 08:00
