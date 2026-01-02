Mladí Slováci vo štvrťfinále, vrcholia MS v šípkach či slalomárky v Chorvátsku (TV tipy na víkend)

V piatok odštartuje štvrťfinále na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 20 rokov aj so slovenskými mladíkmi, ktorí obsadili postupové štvrté miesto v skupine A. V boji o semifinále sa stretnú s top favoritom turnaja Kanadou v 3M Arene v Minneapolise.
V ďalších zápasoch sa stretnú Švédi proti Lotyšom, Česi vyzvú Švajčiarov a USA narazí na Fínsko.
Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Dúbravka s Burnley pocestuje do Brightonu, Lobotkov Neapol sa predstaví na štadióne Lazia Rím.
Na Dominika Greifa s Lyonom čaká šláger s Monakom, Mallorca s Martinom Valjentom doma privíta Gironu a Hancko s Atlétikom Madrid odohrá zápas na štadióne Realu Sociedad.
Hokejová Tipsport liga má na programe 35. kolo. Nitra privíta Zvolenčanov, Slovan sa v šlágri stretne s Banskou Bystricou a Trenčín hostí Žilinu.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Slalomárky sa predstavia v slovinskej Kranjskej Gore, kde ich čaká obrovský slalom a slalom.
Šípkari sa prehádzali do záveru prestížnych majstrovstiev sveta, kde chýba odohrať už len štvrťfinále, semifinále a finále. Vypadlo už niekoľko hráčov z prvej desiatky. Komu sa podarí získať titul majstra sveta?
Počas víkendu odštartuje aj motoristická Rely Dakar 2026 aj s naším pretekárom Štefanom Svitkom, pre ktorého to je sedemnásta účasť na tomto podujatí.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 2., 3. a 4. január.
Piatok (2. január)
Sobota (3. január)
Nedeľa (4. január)
