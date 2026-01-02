Mladí Slováci vo štvrťfinále, vrcholia MS v šípkach či slalomárky v Chorvátsku (TV tipy na víkend)

Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|2. jan 2026 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

V piatok odštartuje štvrťfinále na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 20 rokov aj so slovenskými mladíkmi, ktorí obsadili postupové štvrté miesto v skupine A. V boji o semifinále sa stretnú s top favoritom turnaja Kanadou v 3M Arene v Minneapolise.

V ďalších zápasoch sa stretnú Švédi proti Lotyšom, Česi vyzvú Švajčiarov a USA narazí na Fínsko.

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Dúbravka s Burnley pocestuje do Brightonu, Lobotkov Neapol sa predstaví na štadióne Lazia Rím.

Na Dominika Greifa s Lyonom čaká šláger s Monakom, Mallorca s Martinom Valjentom doma privíta Gironu a Hancko s Atlétikom Madrid odohrá zápas na štadióne Realu Sociedad.

Hokejová Tipsport liga má na programe 35. kolo. Nitra privíta Zvolenčanov, Slovan sa v šlágri stretne s Banskou Bystricou a Trenčín hostí Žilinu.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Slalomárky sa predstavia v slovinskej Kranjskej Gore, kde ich čaká obrovský slalom a slalom.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Šípkari sa prehádzali do záveru prestížnych majstrovstiev sveta, kde chýba odohrať už len štvrťfinále, semifinále a finále. Vypadlo už niekoľko hráčov z prvej desiatky. Komu sa podarí získať titul majstra sveta?

Počas víkendu odštartuje aj motoristická Rely Dakar 2026 aj s naším pretekárom Štefanom Svitkom, pre ktorého to je sedemnásta účasť na tomto podujatí.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 2., 3. a 4. január.

Piatok (2. január)

Futbal
Ľadový hokej
Šípky
Tenis
Basketbal
Sobota (3. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Hádzaná
Basketbal
Šípky
Zjazdové lyžovanie
Motorizmus
Skoky na lyžiach
Bežecké lyžovanie
Nedeľa (4. január)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Motorizmus
Skoky na lyžiach
Basketbal
Hádzaná
Cyklokros
Americký futbal
Bežecké lyžovanie
Ostatné športy

