Rýchlostné disciplíny žien, preteky Svetového pohára v biatlone či MS v šípkach (TV tipy na víkend)

Lindsey Vonnová počas zjazdu vo Val-d'Isere.
Lindsey Vonnová počas zjazdu vo Val-d'Isere. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|19. dec 2025 o 11:50
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Hancko s Atléticom Madrid pocestuje do Girony, Lipsko hostí Leverkusen a Juventus privíta v šlágri AS Rím.

Biatlonová sezóna pokračuje šprintom, stíhacími pretekmi a prvýkrát v sezóne hromadným štartom vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand.

Hokejové súťaže majú na programe ďalšie dve kolá. Trápiaci sa Prešov vyzve v derby Košice, Nitra privíta Banskú Bystricu a Žilina hostí v šlágri Slovan.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári sa predstavia v talianskej Val Gardene. Na programe sú zjazd a jedno super-G. Slalomárov čaká obrovský slalom v talianskej Alta Badii.

Ženy sa predstavia vo francúzskom stredisku Val-d'Isere, kde ich taktiež čaká jeden zjazd a jedno Super-G.

Šípkari sa predstavia v 2. kole na prestížnych majstrovstvách sveta, ktoré vyvrcholia v januári budúceho roka. Na turnaji už vypadli obaja Česi Adam Gawlas a rovnako tak aj Karel Sedláček.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 19., 20. a 21. december.

Piatok (19. december)

Futbal
Ľadový hokej
Bežecké lyžovanie
Biatlon
Hádzaná
Šípky
Bojové športy
Skoky na lyžiach
Zjazdové lyžovanie
Golf
Volejbal
Basketbal
Sobota (20. december)

Futbal
Ľadový hokej
Hádzaná
Basketbal
Volejbal
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Snoubording
Golf
Skoky na lyžiach
Šípky
Nedeľa (21. december)

Futbal
Ľadový hokej
Biatlon
Zjazdové lyžovanie
Hádzaná
Šípky
Skoky na lyžiach
Basketbal
Cyklokros
Americký futbal
Bedminton
Ostatné športy

