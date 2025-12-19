Rýchlostné disciplíny žien, preteky Svetového pohára v biatlone či MS v šípkach (TV tipy na víkend)

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Hancko s Atléticom Madrid pocestuje do Girony, Lipsko hostí Leverkusen a Juventus privíta v šlágri AS Rím.
Biatlonová sezóna pokračuje šprintom, stíhacími pretekmi a prvýkrát v sezóne hromadným štartom vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand.
Hokejové súťaže majú na programe ďalšie dve kolá. Trápiaci sa Prešov vyzve v derby Košice, Nitra privíta Banskú Bystricu a Žilina hostí v šlágri Slovan.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári sa predstavia v talianskej Val Gardene. Na programe sú zjazd a jedno super-G. Slalomárov čaká obrovský slalom v talianskej Alta Badii.
Ženy sa predstavia vo francúzskom stredisku Val-d'Isere, kde ich taktiež čaká jeden zjazd a jedno Super-G.
Šípkari sa predstavia v 2. kole na prestížnych majstrovstvách sveta, ktoré vyvrcholia v januári budúceho roka. Na turnaji už vypadli obaja Česi Adam Gawlas a rovnako tak aj Karel Sedláček.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 19., 20. a 21. december.
Piatok (19. december)
Sobota (20. december)
Nedeľa (21. december)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.