Prekvapivý prestup o dve súťaže nižšie. Chýba mi tá úroveň futbalu, hovorí mladý stredopoliar

Gaboltov leží v okrese Bardejov, len tri kilometre od poľských hraníc. Obec má čosi vyše 500 obyvateľov. Pravidelne sa tu v júli uskutočňuje arcidiecézna púť. Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Medzi hlavnými celebrantmi bývajú okrem košických biskupov aj ďalší slovenskí biskupi.
Gaboltov leží v okrese Bardejov, len tri kilometre od poľských hraníc. Obec s čosi vyše 500 obyvateľmi je známa predovšetkým ako významné pútnické miesto Košickej arcidiecézy. Každý rok v júli sa tu koná tradičná arcidiecézna púť, na ktorej medzi hlavnými celebrantmi nechýbajú okrem košických biskupov ani ďalší slovenskí biskupi.
Významné miesto v spoločenskom dianí má aj futbal. Miestny FK Busov Gaboltov pôsobí vo VI. lige Šarišskej dospelých VsFZ a v jeho drese sa v tejto sezóne stretla zaujímavá zmes skúseností a mladosti. Fanúšikovia na Hornom Šariši dobre poznajú mená ako bývalý elitný kanonier Partizána Bardejov Gabriel Pisárik (40), či druholigoví hráči Bardejova Ľubomír Pangrác Piter (28) a Martin Vasiliak (46).
Pred aktuálnym ročníkom sa mužstvo posilnilo a ambície klubu sa odrazili aj v jeho postavení v tabuľke. Medzi výrazné nové tváre patrí skúsený Juraj Kuhajdík (42), slovenský reprezentant v malom futbale, ktorý roky pôsobil v Bardejove a zahral si aj najvyššiu slovenskú súťaž v drese Ružomberka.
Medzi novými posilami je aj iba 22-ročný stredopoliar VLADIMÍR TVARDZIK. Futbalovo vyrastal v Bardejove, kde sa z prípravky postupne prepracoval až do A-mužstva. V mládežníckych kategóriách pôsobil aj v Tatrane Prešov.
Neskôr prijal ponuku vtedajších štvrtoligových Raslavíc, kde strávil tri roky. Po tomto období sa rozhodol pre prekvapivý krok a zamieril do tímu z malej šarišskej obce.
Prečo sa rozhodol opustiť treťoligové Raslavice a zamieriť o dve súťaže nižšie? Ako ho prijali noví spoluhráči a aké ambície má jeho nový klub? Aj o tom sme sa rozprávali s Vladimírom Tvardzikom.
Čo bolo príčinou vášho odchodu z Raslavíc a prestupu do Gaboltova?
Hlavným dôvodom bola pre mňa práca. Samozrejme, svoju úlohu zohrali aj platové podmienky a kolektív. Z Raslavíc sa mi odchádzalo ťažko, pretože som tam bol zvyknutý a výborne som so spoluhráčmi vychádzal. Práve kvôli práci som sa však rozhodol pre Gaboltov.
Ako vás v Gaboltove prijali?
Myslím si, že veľmi dobre. Viacerých chlapcov som poznal už aj predtým, takže som neprišiel do úplne neznámeho prostredia. Partia je podľa mňa veľmi dobrá a od začiatku som sa cítil dobre.
Skúste zhodnotiť doterajšie účinkovanie Gaboltova v súťaži.
Z toho, čo som vnímal, predchádzajúce roky neboli úplne podľa predstáv klubu. Tento rok sa však mužstvo podľa mňa dobre poskladalo, prišli kvalitní hráči a vytvoril sa zaujímavý tím. Myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme hrali o najvyššie priečky.
Aké máte ako klub plány v tomto ligovom ročníku?
Určite chceme vyhrať súťaž. To je podľa mňa jediný cieľ, ktorý by sme si mali dať. Samozrejme, nebude to jednoduché, ale ja osobne verím, že máme na to, aby sme to dokázali.
Čo by ste chceli v klube dokázať vy ako hráč?
Chcem hlavne pomôcť tímu k tomu, aby sme súťaž vyhrali. Či už gólmi, asistenciami alebo celkovo svojimi výkonmi na ihrisku. Keď budem môcť mužstvu pomôcť, budem spokojný.
Plánujete sa ešte vrátiť do vyšších súťaží?
Určite áno. Neviem, či to bude už v zime, v lete alebo neskôr, ale určite by som sa chcel vrátiť do vyšších súťaží. Nehovorím, že ma šiesta liga nebaví, ale nie je to úplne ono. Najviac mi chýba kvalita tréningového procesu, intenzita a celkovo úroveň futbalu. Práve to je niečo, čo by som chcel opäť zažiť.