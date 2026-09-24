VIDEO: Na modrom je Kriváň, na bielom sokoly. Slovenskí futbalisti majú nové dresy

Slovenská futbalová reprezentácia má nové dresy. Oficiálne ich predstavili vo štvrtok 24. septembra v bratislavskej Vydrici.
Nová kolekcia nadväzuje na tradíciu slovenského futbalu a zároveň prináša moderné poňatie jeho vizuálnej identity.
Pri novej kolekcii zohráva dôležitú úlohu nadväznosť na minulosť. Slovenský futbalový zväz (SFZ) pri príprave vychádzal z tradície slovenského futbalu, pričom výsledkom nemá byť kópia historických predlôh, ale ich súčasné spracovanie.
„Futbal je vo svete úzko spätý so streetwearom, hráči v civile často vyzerajú ako raperi a aj týmto spôsobom sa šport prepája s módou. Teší nás, že sme tento trend mohli preniesť do návrhu reprezentačných dresov a vložiť doň vlastný rukopis,“ uviedol podľa tlačovej správy Michal Novotný, ktorý sa na dizajne dresov podieľal so svojou kreatívnou agentúrou Love Them Works.
VIDEO: Predstavenie nových dresov slovenskej reprezentácie
Kým konečný výsledok vidí verejnosť až pri oficiálnom predstavení, samotný návrh vzniká podstatne dlhšie. Za hotovou kolekciou je séria rozhodnutí o jej vzhľade, detailoch aj odkaze, ktorý má reprezentovať. Tvorcovia museli pri návrhu zohľadniť aj viaceré pravidlá a obmedzenia.
„Do dizajnu sme chceli dostať veľmi veľa vecí, ktoré sme napokon nemohli použiť. Mali sme množstvo obmedzení od UEFA. Aj preto sa finálny produkt od pôvodnej myšlienky trochu líši,“ prezradil Novotný.
Na modrej alternatíve domáceho setu nechýba ani najznámejší slovenský vrch. „S obrázkami sme mohli pracovať len obmedzene, preto sme Kriváň zakomponovali do digitálu a nachádza sa približne uprostred dresu. Jeho štíty pôsobia trochu zasnežene a roztečene, aby prirodzene splynuli s celkovým dizajnom,“ vysvetlil iniciátor myšlienky.
Dominantou bielej alternatívy sú dve sokolie hlavy. „Majú pomôcť lepšie tvarovať postavu futbalistov. Ak teda náhodou niekto nemá poriadne ramená, vďaka tomuto dresu budú pôsobiť výraznejšie,“ pokračoval Novotný.
Na čerstvú podobu reprezentačného oblečenia sa okrem iných pozreli aj Ladislav Jurkemik a Jozef Čapkovič. Bývalí reprezentanti majú s národným tímom vlastnú skúsenosť a počas kariéry si obliekali dresy, ktoré dnes takisto tvoria dejiny tunajšieho futbalu.
„Dnešné dresy už pôsobia ako výtvarné plátno a oproti tým našim majú predovšetkým neporovnateľnú kvalitu. Vtedajšie dresy boli šité zo silónu. Keď sme sa spotili, pod pazuchami sa vydreli a museli sme ich zachraňovať leukoplastmi, pretože k dispozícii bol len jeden a nemohli sme ho meniť,“ vrátil sa do minulosti Jurkemik.
Súčasťou prezentácie dresov boli po prvý raz aj slovenské reprezentantky zásluhou Dominiky Gondovej a Dominiky Škorvánkovej.
„Sú naozaj pekné, mne osobne sa páči najmä modrý variant. Skvelá je tiež myšlienka s Kriváňom. Navyše sa veľmi teším, že pribudnú ženské strihy, vďaka ktorým nám dresy budú lepšie sedieť,“ vyjadrila svoj pohľad dlhoročná stálica a kapitánka ženského výberu Škorvánková.
Nová kolekcia dresov nebude dlho čakať na svoju prvú zápasovú skúšku. Sokoli vstúpia do nového ročníka Ligy národov v sobotu 26. septembra na prešovskom štadióne domácim súbojom proti Moldavsku.
Nominácia SR na zápasy C-divízie Ligy národov
Brankári: Martin Dúbravka (Tottenham Hotspur), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Denis Vavro (FC Viktoria Plzeň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Charlton Athletic)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Michal Faško (MŠK Žilina), Tomáš Suslov (Hellas Verona)
Útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (VfB Stuttgart), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Ivan Schranz (SK Slavia Praha), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)
Náhradníci: Ľubomír Belko (Viking Stavanger), Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Dávid Krčík (FK Pardubice) Krisztián Bari (MŠK Žilina), Dominik Javorček (Bohemians 1905 Praha), Matúš Vojtko (KS Wieczysta Krakov), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Filip Lichý (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Ľubomír Tupta (Neftči Baku), Aleksandar Čavrič (Kašima Antlers), Roland Galčík (Rio Ave), Timotej Kudlička (FC Spartak Trnava), Samuel Mráz (Servette Ženeva), Roman Čerepkai (ŠK Slovan Bratislava), Matej Trusa (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Program SR v C-divízii Ligy národov
Sobota, 26. septembra: SR - Moldavsko /20.45, Prešov/
Utorok, 29. septembra: SR - Kazachstan /20.45, Košice/
Piatok, 2. októbra: Faerské ostrovy - SR /20.45, Tórshavn/
Utorok, 6. októbra: Moldavsko - SR /20.45, Kišiňov/
Piatok, 13. novembra: SR - Faerské ostrovy /20.45, Košice/
Pondelok, 16. novembra: Kazachstan - SR /16.00, Astana/