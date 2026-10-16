Futbalový Slovan v derby proti Trnave, hokejový čaká repríza finále proti Nitre (TV tipy na víkend)

Na snímke hráči Slovana Bratislava a Spartaka Trnavy v derby zápase.
Na snímke hráči Slovana Bratislava a Spartaka Trnavy v derby zápase. (Autor: TASR)
Sportnet|16. okt 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ďalšími kolami pokračuje klubový futbal. Trnava v slovenskej Niké lige privíta v sobotu v derby hráčov Slovana, Komárno hostí Ružomberok a Trenčín cestuje do Skalice.

V nedeľu Banská Bystrica vyzve Podbrezovú, vedúca Dunajská Streda sa predstaví na pôde Žiliny a Michalovce hostia futbalistov z Košíc.

Neapol so Stanislavom Lobotkom pocestuje do Benátok. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom sa predstaví na pôde Espanyolu Barcelona a brankár Dominik Greif s Lyonom privíta futbalistov Nice.

V Tipsport lige Žilina odohrá zápasy proti Zvolenu a Trenčínu. Hokejisti Košíc sa stretnú so Spišiakmi a Prešovom a Slovan sa najprv predstaví v Liptovskom Mikuláši a v nedeľu v repríze finále privíta Nitru.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Cez týždeň sa začali aj majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike, ktoré vyvrcholia v nedeľu.

Cez víkend budú cyklisti finišovať aj so Slovákom Martinom Svrčekom v Číne na etapových pretekoch Okolo Kuang-si, Lukáš Kubiš sa zasa predstaví na podujatí Eneco Tour, kde obhajuje druhé miesto spred roka.

Tenisti hrajú turnaj v Šanghaji a ženský turnaj prebieha vo Wu-chane.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (16. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dráhová cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (17. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dráhová cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (18. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dráhová cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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