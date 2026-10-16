Futbalový Slovan v derby proti Trnave, hokejový čaká repríza finále proti Nitre (TV tipy na víkend)

Ďalšími kolami pokračuje klubový futbal. Trnava v slovenskej Niké lige privíta v sobotu v derby hráčov Slovana, Komárno hostí Ružomberok a Trenčín cestuje do Skalice.
V nedeľu Banská Bystrica vyzve Podbrezovú, vedúca Dunajská Streda sa predstaví na pôde Žiliny a Michalovce hostia futbalistov z Košíc.
Neapol so Stanislavom Lobotkom pocestuje do Benátok. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom sa predstaví na pôde Espanyolu Barcelona a brankár Dominik Greif s Lyonom privíta futbalistov Nice.
V Tipsport lige Žilina odohrá zápasy proti Zvolenu a Trenčínu. Hokejisti Košíc sa stretnú so Spišiakmi a Prešovom a Slovan sa najprv predstaví v Liptovskom Mikuláši a v nedeľu v repríze finále privíta Nitru.
Cez týždeň sa začali aj majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike, ktoré vyvrcholia v nedeľu.
Cez víkend budú cyklisti finišovať aj so Slovákom Martinom Svrčekom v Číne na etapových pretekoch Okolo Kuang-si, Lukáš Kubiš sa zasa predstaví na podujatí Eneco Tour, kde obhajuje druhé miesto spred roka.
Tenisti hrajú turnaj v Šanghaji a ženský turnaj prebieha vo Wu-chane.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (16. október)
Sobota (17. október)
Nedeľa (18. október)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.