Dráma do posledných minút. Strelec víťazného gólu sa netešil, aby prejavil rešpekt

Zápas medzi MFK Dukla Banská Bystrica a FK Železiarne Podbrezová sledovalo na Štiavničkách 1 582 divákov, ktorí boli svedkami dramatického futbalového divadla do posledných sekúnd.
Derby prinieslo všetko, čo k zaujímavému futbalu patrí – výbornú atmosféru, šance, tvrdé súboje, zásah systému VAR, aj gól v posledných minútach.
Rozhodujúci moment prišiel v závere stretnutia. Mikuláš Bakaľa, po centri Tibora Slebodníka rozhodol o víťazstve domácich
„Fantastický pocit! Presne o tomto som sníval pred zápasom – že bude dlho 0:0 a v 70. minúte dám hlavou ako stopér gól na 1:0. Všetko sa splnilo do bodky.
Podbrezová mi dala v podstate všetko, prišiel som tam ako štrnásťročný a nikdy nezabudnem na to, čo pre mňa urobila. Preto som sa po góle netešil, chcel som jej prejaviť rešpekt,“ vravel strelec víťazného gólu, ktorý pôsobil v Podbrezovej kedysi aj ako kapitán.
Duklu podržal Hroššo
O atmosféru na tribúnach sa starali priaznivci oboch mužstiev, ktorí od prvých minút hlasno povzbudzovali svoje tímy.
Podbrezová vstúpila do zápasu aktívnejšie. Napriek sľubnému začiatku však hostia nedokázali svoju aktivitu pretaviť do gólu počas úvodnej štvrťhodiny.
V 36. minúte sa do veľkej príležitosti dostala Dukla. Michal Ďuriš výborne vybojoval loptu a následne sa k strele spoza pokutového územia dostal Gjorgievski. Jeho pokus však len tesne minul Domaniského bránu.
Dôležitou postavou prvého polčasu bol aj brankár Hroššo, ktorý domácich viackrát podržal a pomohol im udržať čisté konto.
Banská Bystrica - Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 90. Bakaľa
Rozhodovali: Kišš – Juhos, Roszbeck
ŽK: Mrvaljevič, Štefánik, Kejval (všetci Podbrezová)
Diváci: 1582
MFK Dukla: Hroššo – Šikula, Willwéber (77. Miranda), Bakaľa, Maik – Považanec (70. Slebodník), Richtárech – Arevalo (70. Hanes), Gjorgievski (85. V. Tóth), Polievka (85. Vallo) – M. Ďuriš
FK Železiarne: Domaniský – Kejval, Luka, Lampreth – Kováčik, Štefánik (77. Silagadze), Chyla (89. Tijani), Deml (56. Paraj) – Mrvaljevič (46. Chiminec), Chrien, Miljanič (46. Momoh)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Polievka sa vrátil po 42 dňoch
Podbrezová vstúpila do druhého polčasu so zmenami v zostave, no lepší začiatok predviedli domáci.
Už v 47. minúte sa do rýchleho protiútoku dostal Róbert Polievka. Jeho zakončenie však tesne minulo bránku.
„Som hrdý na chalanov, ako sme to zvládli. Prvý polčas nebol ideálny a ani ja som nebol spokojný so svojím výkonom. V druhom polčase som sa však cítil lepšie a som rád, že som vydržal na ihrisku. Najviac ma teší, že vydržal aj sval. Po bodovom zisku sa nám dýcha ľahšie, no nesmieme sa uspokojiť,“ povedal po zápase útočník Dukly, ktorý sa vrátil do zostavy po 42 dňoch.
Domáci pokračovali druhom dejstve v aktívnej hre a mali dve veľké šance. V 66. minúte odcentroval Enzo Arevalo a David Ďuriš hlavičkou tesne minul Domaniského bránku. O malú chvíľu sa David Richtárech sa rútil sám na brankára, no loptu poslal nad bránku.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Banská Bystrica - Podbrezová
Gól hostí neplatil pre ofsajd
Po týchto momentoch udreli hostia. V 73. minúte sa Francis Momoh natiahol za strieľanou prihrávkou, ktorú usmernil do siete. Hosťujúci fanúšikovia sa už tešili z vedúceho gólu, no rozhodcovia ešte situáciu preverovali prostredníctvom systému VAR. Gól Podbrezovej napokon pre ofsajd neplatil.
„Ťažko sa mi hodnotí, čo sme predviedli. Takéto zápasy musíme zvládnuť za tri body. Súper nás potrestal po štandardnej situácii, a zaslúžene. Aj ja som mal jednu veľmi dobrú šancu, ktorú som nepremenil.
Mal som tam priestor a zobral som to na seba. Možno som to mohol riešiť aj inak, ale už je to za nami. Škoda, pretože z takýchto pozícií zvyknem skórovať. Keby som dal gól, zápas sa mohol skončiť úplne inak,“ povzdychol si po zápase Peter Kováčik z Podbrezovej.
Valach: Prežili sme klinickú smrť
Daniel Valach, ktorý na lavičke Banskej Bystrice po treťom kole nahradil Juraja Jarábka, má v Niké lige bilanciu 4 víťazstvá, 1 remíza, 3 prehry a v týždni doviedol Duklu do osemfinále Slovnaft Cupu.
„V prvom rade som rád za víťazstvo, zvlášť za takéto, ktoré má pre nás dvojnásobnú hodnotu. V prvom polčase nám chýbali energia, emócie aj presnosť, čo výrazne nahrávalo hosťom.
V druhom polčase sa nám to postupne začalo dariť, hra sa vyrovnala a vytvorili sme si tri veľmi dobré príležitosti, ktoré sme, žiaľ, nevyužili. Následne sme prežili aj klinickú smrť, keď súperovi nebol uznaný gól,“ zhodnotil zápas.
Tréner Podbrezovej Štefan Markulík ľutoval nepremenené šance aj zlyhanie pri gólovom momente domácich.
„Napriek hernej prevahe sme sa v prvom polčase gólovo nepresadili a súperovi sme tak nechali priestor, aby zostal v zápase. Aj v druhom polčase sme si vytvorili niekoľko príležitostí, no opäť nám chýbala efektivita v zakončení.
Pri štandardnej situácii sme nezareagovali dostatočne dobre a súper nás potrestal výborným centrom. Takéto situácie musíme riešiť lepšie. Do ďalších stretnutí preto musíme preniesť pozitíva z našej hry, zlepšiť efektivitu a pracovať na detailoch, ktoré dnes rozhodli o konečnom výsledku.“