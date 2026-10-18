VIDEO: Hudáček sa stal hrdinom Třinca. Duel proti Sparte rozhodol v záverečných minútach

Slovenský hokejista Libor Hudáček rozhodol v 12. kole českej extraligy svojím gólom o víťazstve Třinca na ľade Sparty Praha 2:1.
Presadil sa v 54. minúte, pri prvom góle „oceliarov“ asistovali Martin Marinčin a Miloš Roman.
VIDEO: Víťazný gól Libora Hudáčka
Pavol Skalický prispel presným zásahom k triumfu Mladej Boleslavi nad Hradcom Králové 4:3.
Kristián Pospíšil prispel asistenciou k víťazstvu Komety Brno nad Libercom 3:2 po predĺžení. V 61. minúte prihral na rozhodujúci gól Filipovi Královi. V bránke Brna bol Eugen Rabčan.
Asistencie zaznamenali aj Jakub Lacka a Samuel Kňažko, ich Vítkovice však podľahli na ľade Plzne 5:6 po nájazdovom rozstrele.
Asistencia Róberta Lantošiho nezabránila prehre Českých Budějovíc s Kladnom 2:3.
Česká extraliga - 12. kolo:
HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice 6:5 pp a sn (3:1, 2:2, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 9. a 29. Petman, 4. Rubins, 17. Měchura, 25. Lev, rozh. nájazd Filip – 5. Kalus (Lacka), 21. Yetman, 26. Hladonik, 43. Zbořil, 55. Nellis (Kňažko)
HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Góly: 51. Kos – 6. Poulíček, 33. Tourigny, 34. Tomášek, 51. Nosek
Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Góly: 14. Koláček (Lantoši), 58. Olesen – 18. a 44. Ojamäki, 10. Mendel
HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:2 pp (1:0, 1:1, O:1 - 1:0)
Góly: 20. Leino, 36. Flek, 61. Král (Pospíšil) – 35. Jansa, 59. Lenc
/E. Rabčan (Brno) odchytal celý zápas/
HC VERVA Litvínov - Energie Karlove Vary 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly: 24. Kaše, 42. Koblasa, 60. Kämpf – 49. Winberg
BK Mladá Boleslav - Mountfield HK 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
Góly: 21. Hyka, 22. Gavars, 23. Gardoň, 26. Skalický – 15. Vukojevic, 33. Klíma, 45. Radil
HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 44. Špaček – 33. Růžička (Marinčin, Roman), 54. Hudáček