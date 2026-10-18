Celta Vigo využila domáce prostredie, Alaves sa po výbornom úvode začína prepadávať

Hráči Celty Vigo oslavujú gól.
Hráči Celty Vigo oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. okt 2026 o 19:07
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Z víťazstva sa tešia aj hráči Osasuny.

Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili v 9. kole španielskej La Ligy nad Racingom Santander 2:0.

O triumfe nad nováčikom súťaže rozhodol v 9. minúte z pokutového kopu chorvátsky útočník Ante Budimir, v závere pridal poistku Asier

Osambela. Celta Vigo zdolala Deportivo Alaves 2:1 vďaka gólom Ferrana Jutglu a Javiho Rodrigueza. V neúplnej tabuľke sa s 11 bodmi posunula na siedme miesto.

La Liga - 9. kolo

Osasuna Pamplona - Racing Santander 2:0 (1:0)

Góly: 9. Budimir (z 11 m), 88. Osambela

Celta Vigo - Deportivo Alaves 2:1 (0:0)

Gól: 54. Jutgla, 71. Rodriguez - 87. Novoa

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Hráči Celty Vigo oslavujú gól.
    Hráči Celty Vigo oslavujú gól.
    Celta Vigo využila domáce prostredie, Alaves sa po výbornom úvode začína prepadávať
    dnes 19:07
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