Celta Vigo využila domáce prostredie, Alaves sa po výbornom úvode začína prepadávať

Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili v 9. kole španielskej La Ligy nad Racingom Santander 2:0.
O triumfe nad nováčikom súťaže rozhodol v 9. minúte z pokutového kopu chorvátsky útočník Ante Budimir, v závere pridal poistku Asier
Osambela. Celta Vigo zdolala Deportivo Alaves 2:1 vďaka gólom Ferrana Jutglu a Javiho Rodrigueza. V neúplnej tabuľke sa s 11 bodmi posunula na siedme miesto.
La Liga - 9. kolo
Osasuna Pamplona - Racing Santander 2:0 (1:0)
Góly: 9. Budimir (z 11 m), 88. Osambela
Celta Vigo - Deportivo Alaves 2:1 (0:0)
Gól: 54. Jutgla, 71. Rodriguez - 87. Novoa