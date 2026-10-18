Pokračujú európske ligy a Prešov čaká Žilina B. Športový program na dnes (19. október)

Športový program na pondelok, 19. októbra
Futbal
- 13:30 predzápasová tlačová konferencia AS Rím (Centro Sportivo Fulvio Bernardini - Trigoria), plán mediálnych aktivít pred zápasom Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
- 15:00 oficiálny tréning AS Rím (Centro Sportivo Fulvio Bernardini - Trigoria, otvorený na úvodných 15 minút), plán mediálnych aktivít pred zápasom Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
- 17:15 tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava (Stadio Olimpico), plán mediálnych aktivít pred zápasom Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
- 18:00 oficiálny tréning ŠK Slovan Bratislava (Stadio Olimpico, otvorený na úvodných 15 minút), plán mediálnych aktivít pred zápasom Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
- 17:00 FC Tatran Prešov - MŠK Žilina B, 13. kolo MONACObet ligy
- 18:30 AC Monza – Cagliari Calcio, 7. kolo Serie A
- 20:45 Parma Calcio – FC Turín, 7. kolo Serie A
- 21:00 Tottenham Hotspur – Coventry City, 7. kolo Premier League
- 21:00 Getafe CF - Rayo Vallecano, 9. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 Calgary Flames - Carolina Hurricanes, NHL
Tenis
- Turnaj WTA Ning-po a Osaka
- Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon
Stolný tenis
- 11:00 tlačová konferencia s Tatianou Kukuľkovou po ME
Športové lezenie
- 3.00 finále ženy, SP boulder
Športová gymnastika
- 16:40 ženy - kvalifikácia, 7. skupina (B. Kundrát - bradlá, kladina), MS
TV program: pondelok, 19. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.