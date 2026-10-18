Pokračujú európske ligy a Prešov čaká Žilina B. Športový program na dnes (19. október)

Futbalisti Tatrana Prešov.
Futbalisti Tatrana Prešov. (Autor: Facebook / FC Tatran Prešov﻿)
Sportnet|19. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 19. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 19. októbra

Futbal

  • 13:30 predzápasová tlačová konferencia AS Rím (Centro Sportivo Fulvio Bernardini - Trigoria), plán mediálnych aktivít pred zápasom Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava 
  • 15:00 oficiálny tréning AS Rím (Centro Sportivo Fulvio Bernardini - Trigoria, otvorený na úvodných 15 minút), plán mediálnych aktivít pred zápasom Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava 
  • 17:15 tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava (Stadio Olimpico), plán mediálnych aktivít pred zápasom Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava 
  • 18:00 oficiálny tréning ŠK Slovan Bratislava (Stadio Olimpico, otvorený na úvodných 15 minút), plán mediálnych aktivít pred zápasom Ligy majstrov AS Rím - ŠK Slovan Bratislava 

  • 17:00 FC Tatran Prešov - MŠK Žilina B, 13. kolo MONACObet ligy 

  • 18:30 AC Monza – Cagliari Calcio, 7. kolo Serie A
  • 20:45 Parma Calcio – FC Turín, 7. kolo Serie A

  • 21:00 Tottenham Hotspur – Coventry City, 7. kolo Premier League 

  • 21:00 Getafe CF - Rayo Vallecano, 9. kolo La Ligy 

Hokej

  • 0:00 Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 2:00 Calgary Flames - Carolina Hurricanes, NHL 

Tenis

  • Turnaj WTA Ning-po a Osaka
  • Turnaj ATP Almaty, Brusel a Lyon

Stolný tenis

  • 11:00 tlačová konferencia s Tatianou Kukuľkovou po ME

Športové lezenie

  • 3.00 finále ženy, SP boulder 

Športová gymnastika

  • 16:40 ženy - kvalifikácia, 7. skupina (B. Kundrát - bradlá, kladina), MS
TV program: pondelok, 19. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Pokračujú európske ligy a Prešov čaká Žilina B. Športový program na dnes (19. október)
    dnes 00:00
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