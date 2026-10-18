ONLINE: Calgary Flames - Carolina Hurricanes dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Calgary Flames - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Carolina Hurricanes.

Hokejisti tímov Calgary Flames a Carolina Hurricanes dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Carolina Hurricanes dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, pondelok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
19.10.2026 o 02:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Carolina
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Calgary Flames a Carolina Hurricanes.

Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Flames predstaví slovenský útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec. Do hry žiaľ nezasiahne Samuel Honzek, ktorý je aktuálne zranený v dolnej časti tela.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Calgary Flames - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Calgary Flames - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Calgary Flames - Carolina Hurricanes dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)
dnes 20:00
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