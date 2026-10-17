Pre Chladoňovú sa sezóna skončila o deň skôr. Tím si pre ňu pripravil prekvapenie

Eneco Tour Women 2026
Výsledky 4. etapy (Hoogeveen - Col du VAM, 114,1 km):
1.
Letizia Borghesiová
AG Insurance - Soudal
2:58:05 h
2.
Pfeiffer Georgiová
Picnic PostNL
+ 4 s
3.
Lieke Nooijenová
Visma-Lease a Bike
+ 4 s
4.
Florien Bolksová
VolkerWessels Cycling
+ 4 s
5.
Maud Rijnbeeková
VolkerWessels Cycling
+ 4 s
6.
Sandrine Tasová
Lotto Intermarché
+ 6 s
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
nedokončila
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová nedokončila sobotňajšiu predposlednú etapu holandských pretekov Eneco Tour 2026.
Svoju rolu dozaista zohral pád v záverečnom kilometri predošlej etapy, po ktorom bola 19-ročná pretekárka doudieraná, no napriek tomu prišla do cieľa.
Chladoňová nechýbala na štarte ani cez víkend, snažila sa pomáhať tímovým kolegyniam a následne to zabalila. V rámci cestnej cyklistiky to boli pre ňu posledné kilometre v tejto sezóne.
Ešte pred etapou pripravil tím Visma-Lease a Bike mladej Slovenke milé prekvapenie, keď jej odovzdal personalizovaný dúhový dres, ktorý si na MS v Montreale vybojovala v kategórii do 23 rokov.
VIDEO: Odovzdanie dresu Chladoňovej
"Je naozaj krásny, špeciálny. Nemôžem ho nosiť, ale je krásny. Ďakujem," povedala v krátkom videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
V samotnej etape, ktorá sa odohrávala v dejisku ME 2023, sa tešila z víťazstva 28-ročná Talianka Letizia Borghesiová z tímu AG Insurance - Soudal.
S prehľadom si červený dres líderky udržala domáca Lieke Nooijenová, ktorá finišovala ako tretia s mankom štyroch sekúnd. Pred záverečnou etapou má pred krajankou Femke Markusovou k dobru 38 sekúnd.
Priebežné poradie po 4. etape
1.
Lieke Nooijenová
Visma-Lease a Bike
7:21:59 h
2.
Femke Markusová
SD Worx - Protime
+ 38 s
3.
Letizia Borghesiová
AG Insurance - Soudal
+ 39 s
4.
Maud Rijnbeeková
VolkerWessels Cycling
+ 43 s
5.
Nienke Vinkeová
SD Worx - Protime
+ 52 s
6.
Quinty Tonová
Liv AlUla Jayco
+ 58 s
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
nedokončila