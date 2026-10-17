    Pre Chladoňovú sa sezóna skončila o deň skôr. Tím si pre ňu pripravil prekvapenie

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|17. okt 2026 o 16:30
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    Viktória Chladoňová nedokončila preteky Eneco Tour.

    Eneco Tour Women 2026

    Výsledky 4. etapy (Hoogeveen - Col du VAM, 114,1 km):

    1.

    ITA

    Letizia Borghesiová

    AG Insurance - Soudal

    2:58:05 h

    2.

    GBR

    Pfeiffer Georgiová

    Picnic PostNL

    + 4 s

    3.

    NLD

    Lieke Nooijenová

    Visma-Lease a Bike

    + 4 s

    4.

    NLD

    Florien Bolksová

    VolkerWessels Cycling

    + 4 s

    5.

    NLD

    Maud Rijnbeeková

    VolkerWessels Cycling

    + 4 s

    6.

    BEL

    Sandrine Tasová

    Lotto Intermarché

    + 6 s

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    nedokončila

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová nedokončila sobotňajšiu predposlednú etapu holandských pretekov Eneco Tour 2026.

    Svoju rolu dozaista zohral pád v záverečnom kilometri predošlej etapy, po ktorom bola 19-ročná pretekárka doudieraná, no napriek tomu prišla do cieľa.

    Chladoňová nechýbala na štarte ani cez víkend, snažila sa pomáhať tímovým kolegyniam a následne to zabalila. V rámci cestnej cyklistiky to boli pre ňu posledné kilometre v tejto sezóne.

    Ešte pred etapou pripravil tím Visma-Lease a Bike mladej Slovenke milé prekvapenie, keď jej odovzdal personalizovaný dúhový dres, ktorý si na MS v Montreale vybojovala v kategórii do 23 rokov. 

    VIDEO: Odovzdanie dresu Chladoňovej

    "Je naozaj krásny, špeciálny. Nemôžem ho nosiť, ale je krásny. Ďakujem," povedala v krátkom videu zverejnenom na sociálnych sieťach.

    V samotnej etape, ktorá sa odohrávala v dejisku ME 2023, sa tešila z víťazstva 28-ročná Talianka Letizia Borghesiová z tímu AG Insurance - Soudal.

    S prehľadom si červený dres líderky udržala domáca Lieke Nooijenová, ktorá finišovala ako tretia s mankom štyroch sekúnd. Pred záverečnou etapou má pred krajankou Femke Markusovou k dobru 38 sekúnd.

    Priebežné poradie po 4. etape

    1.

    NLD

    Lieke Nooijenová

    Visma-Lease a Bike

    7:21:59 h

    2.

    NLD

    Femke Markusová

    SD Worx - Protime

    + 38 s

    3.

    ITA

    Letizia Borghesiová

    AG Insurance - Soudal

    + 39 s

    4.

    NLD

    Maud Rijnbeeková

    VolkerWessels Cycling

    + 43 s

    5.

    NLD

    Nienke Vinkeová

    SD Worx - Protime

    + 52 s

    6.

    NLD

    Quinty Tonová

    Liv AlUla Jayco

    + 58 s


    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    nedokončila

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