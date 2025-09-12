Začína sa Tipsport liga. Kto sa stane víťazom EuroBasketu či Vuelty? (TV tipy na víkend)

Fotka z finále HC Košice - HK Nitra.
Fotka z finále HC Košice - HK Nitra. (Autor: TASR)
Sportnet|12. sep 2025 o 08:15
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Po kvalifikačných bojoch pokračujú ligové futbalové súťaže ďalšími kolami. Žilina hostí Slovan, Juventus na domácej pôde čaká Inter Miláno a v anglickej Premier League sa chystá Manchesterské derby.

V piatok začína hokejová Tipsport liga prvým kolom. Titul z minulej sezóny obhajujú hokejisti HC Košice.

Víkend bude patriť finále EuroBasketu a dozvieme sa tiež víťaza Vuelty a Espaňa. Začínajú sa aj MS vo volejbale mužov a rovnako aj MS v Atletike, kde nebudú chýbať ani Forster či Zapletalová.

Najzaujímavejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 12., 13. a 14. september.

Piatok (12. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Box
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (13. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Box
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plochá dráha
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (14. september)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Triatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Box
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Fotka z finále HC Košice - HK Nitra.
    Fotka z finále HC Košice - HK Nitra.
    Začína sa Tipsport liga. Kto sa stane víťazom EuroBasketu či Vuelty? (TV tipy na víkend)
    dnes 08:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Začína sa Tipsport liga. Kto sa stane víťazom EuroBasketu či Vuelty? (TV tipy na víkend)