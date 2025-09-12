Začína sa Tipsport liga. Kto sa stane víťazom EuroBasketu či Vuelty? (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Po kvalifikačných bojoch pokračujú ligové futbalové súťaže ďalšími kolami. Žilina hostí Slovan, Juventus na domácej pôde čaká Inter Miláno a v anglickej Premier League sa chystá Manchesterské derby.
V piatok začína hokejová Tipsport liga prvým kolom. Titul z minulej sezóny obhajujú hokejisti HC Košice.
Víkend bude patriť finále EuroBasketu a dozvieme sa tiež víťaza Vuelty a Espaňa. Začínajú sa aj MS vo volejbale mužov a rovnako aj MS v Atletike, kde nebudú chýbať ani Forster či Zapletalová.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 12., 13. a 14. september.
Piatok (12. september)
Sobota (13. september)
Nedeľa (14. september)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.