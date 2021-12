Od svetového rekordu ju delilo málo. Legendárna Jamajčanka sa stala Atlétkou roka

PARÍŽ. Atlétmi roka sa stali nórsky prekážkar na 400 m Karsten Warholm a jamajská šprintérka Elaine Thompsonová-Herahová.

Cenu im udelila Svetová atletika (FA) v stredu počas virtuálnej ceremónie.

Warholm na olympiáde v Tokiu zabehol v strhujúcom súboji s Američanom Raiom Benjaminom svetový rekord 45,94 sekundy. Vylepšil tak po 29 rokoch najrýchlejší olympijský čas Kevina Younga z Barcelony 1992, ktorý mal hodnotu 46,78.

"Keď som v Tokiu prvýkrát uvidel ten čas, povedal som si, to musí byť chyba. Boli to intenzívne preteky. Vždy idem do toho naplno a nikdy neviem, čo sa deje za mnou.