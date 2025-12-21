Slovákov čaká herná previerka pred juniorským šampionátom. Zvolili si už aj svojho kapitána

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vstupuje do finálnej fázy prípravy na majstrovstvá sveta juniorov.
Hlavný tréner Peter Frühauf spolu so svojím realizačným tímom oznámil hráčom, kto povedie mužstvo v nadchádzajúcich prípravných zápasoch aj na samotnom šampionáte.
Kapitánom tímu sa stal útočník Tobias Pitka, asistentské „A“ na dresoch budú nosiť obrancovia Adam Beluško a Luka Radivojevič.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) o tom informoval na webstránke hockeyslovakia.sk
Prípravné zápasy pred MS U20 2026
22. decembra 2025 o 02:00 (SEČ):
Slovensko – Lotyšsko (Bemidji, USA)
23. decembra 2025 o 02:00 (SEČ):
Slovensko – Česko (Bemidji, USA)
Slovákov teraz čaká herná previerka v podobe dvoch prípravných stretnutí. Prvý zápas odohrajú už v noci na pondelok proti Lotyšsku (02:00 SEČ), o 24 hodín neskôr sa postavia proti rovesníkom z Česka.
Pre realizačný tím pôjde o dôležitý test pred samotnými majstrovstvami sveta.
„My sa v nich budeme chystať na to, čo nás bude čakať na majstrovstvách sveta. Ale ide hlavne o to, ako sa budeme prezentovať my,“ zdôraznil hlavný tréner Peter Frühauf.
„Máme v príprave Lotyšov a Čechov, rovnako ako máme na začiatku turnaja Švédov a Nemcov. Čakajú nás teda rôzne štýly, takže hru trošku ohneme, ale základ prípravy bude o nás,“ doplnil.
VIDEO: Hlavný tréner Slovenska Peter Frühauf
Slovenská dvadsiatka má aktuálne v kempe v americkom meste Bemidji v Minnesote 28 hráčov. Keďže na zápasovej súpiske môže figurovať iba 22 hokejistov, tréneri budú musieť v oboch dueloch zostavu obmieňať.
„Máme plán. Chceme v oboch zápasoch udržať nejaké dvojičky a trojičky, ale hlavne chceme vidieť chalanov, ktorí sú trošku viac v ohrození. Potrebujeme zistiť, ktorí z nich perfektne zapadnú do nášho puzzle pre šampionát,“ vysvetlil Frühauf.
Dvojica prípravných zápasov bude nielen testom formy a herného prejavu, ale aj dôležitým krokom v smerovaní konečnej nominácie na majstrovstvá sveta juniorov, ktorá by mala byť známa po druhom prípravnom zápase proti Česku.
Nominácia Slovenska pred záverečnou prípravou na MS U20 2026
Brankári: Leonardo Roberto Henriquez (Green Bay Gamblers/USA), Alan Lenďák (Fargo Force/USA), Michal Prádel (Tri City Storm/USA).
Obrancovia: Adam Beluško (Green Bay Gamblers/USA), Michal Čapoš (Wenatchee Wild/Kan.), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra/HC Nové Zámky), Filip Kovalčík (Drummondville Voltiguers/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Luka Radivojevič (Boston College/USA), Patrik Rusznyák (Lulea HF/Švéd.).
Útočníci: Jakub Dubravík (Vlci Žilina-mládež), Alex Gašo (Mountfield HK/ČR), Ján Chovan (Sudbury Wolves/Kan.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Michal Liščinský (HC Košice), Ondrej Maruna (HK Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica), Alex Mišiak (Erie Otters/Kan.), Samuel Murín (Tri City Storm/USA), Adam Nemec (HK Nitra), Tobias Pitka (Northern Michigan University/USA), Tomáš Pobežal (Kingston Frontenacs/Kan.), Andreas Straka (Quebec Remparts/Kan.), Michal Svrček (Brynäs/Švéd.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Lukáš Tomka (HC’05 Banská Bystrica), Alex Miroslav Zálešák (MODO Hockey/Švéd.)