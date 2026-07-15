Španielský kajakár prišiel o olympijskú medailu. Zlodej mu ju ukradol z auta

Španielsky slalomár Pau Echaniz prišiel o bronzovú medailu, ktorú získal na OH 2024 medzi kajakármi.
Cenný kov z Paríža mu pred niekoľkými dňami ukradli z auta, kde ho mal schovaný pod sedačkou.
Obrátil sa na políciu a sám na instagrame neznámeho páchateľa vyzval, aby mu medailu vrátil.
Má pre ňho výnimočnú citovú hodnotu. "Zdravím, toto je správa pre kohokoľvek, kto sa pred týždňom vlúpal do môjho auta a ukradol moju olympijskú medailu.
Vráťte mi ju, prosím, je to jediná, ktorú mám. Ďakujem, "napísal Echaniz na sociálnych sieťach.
Informáciu o ukradnutej medaile aj jeho odkaz zdieľala Španielska kanoistická federácia.
"Sme solidárni s naším športovcom v tejto situácii, ktorú prežíva, a dúfame, že Pau získa medailu späť," doplnil zväz.
Vtedy tridsaťjedenročný Echaniz na OH v Paríži nestačil len na Taliana Giovanniho de Gennara a Francúza Titouana Castrycka.
Porazil okrem iného aj olympijského šampióna z Tokia 2021 Jiřího Prskavca, ktorý skončil ôsmy.
Pre španielsky vodný slalom získal prvú mužskú olympijskú medailu v tejto kategórii.