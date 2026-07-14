Slovenskí kanoisti sa dočkali pódia. Je to veľká vízia do budúcnosti, vraví Baláž

Slovenská rýchlostná kanoistika sa na pretekoch Svetového pohára v Montreale dočkala pódiového umiestnenia.
Postarali sa o neho v nedeľu druhým miestom Samuel Baláž a Adam Botek v olympijskej disciplíne K2 500 m. Dvojica si zapísala aj dôležité body do rebríčka olympijskej kvalifikácie a výrazne zvýšila pravdepodobnosť, že Slovensko pod piatimi kruhmi v Los Angeles 2028 nebude chýbať tak, ako na predchádzajúcich hrách v Paríži.
Umiestnenie v prvej trojke slovenskej „kádvojky“ neprišlo z ničoho nič. V sezóne si už pripísala tri umiestnenia v prvej šestke a na podujatí v nemeckom Brandenburgu skončila iba tesne pod pódiom na 4. mieste.
„Určite sme veľmi spokojní s druhým miestom. Neviem, či sme to sami čakali. Na štarte síce chýbali tri silné lode, ale boli tam aj také, čo vedia prekvapiť. Nevedeli sme, čo čakať a našťastie sa nám podaril veľmi dobrý úspech po dlhej dobe.
Finálová jazda bola veľmi rýchla, prvých 300 metrov ubehlo a už sme sa chystali na záver. Cítil som sa veľmi dobre, napriek tomu, že na tomto výjazde do Kanady som mal menšie zdravotné problémy. Som rád, že sme dali to pódium,“ zhodnotil preteky po návrate na Slovensko Botek.
Botek s Balážom sa vrátili na pódium po piatich rokoch, na ME 2021 v Poznani obsadili taktiež 2. miesto, vtedy však bola olympijská trať ešte 1000 m.
„Dopadlo to nad očakávanie, konečne 'medailička' v olympijskej disciplíne. Výborné zadosťučinenie a veľká vízia do budúcnosti. V semifinále sme od víťazných Srbov dostali menej, ale v ňom fúkalo proti, čiže bola to pomalšia päťstovka.
Vo finále bol vietor do chrbta, dosť nám to sadlo. Môžeme byť spokojní s druhým miestom, je to naše historické maximum čo sa týka novej olympijskej disciplíny,“ pochvaľoval si Baláž a vyjadril spokojnosť aj nad vývojom olympijskej kvalifikácie.
„Ak by sme odrátali lode, ktorých členovia bojujú aj v K4, tak rebríček vedieme so slušným náskokom pred ďalšími loďami. Každý sa z toho teší a myslím, že pred sezónou by to asi nikto nepovedal.“
Zadosťučinenie cítil aj tréner slovenskej dvojice Andrej Wiebauer. „Sme radi, že pódium na Svetovom pohári prišlo po dlhom čase. Bolo to vysnívané, aj potrebné, aby bola motivácia do ďalšej práce.
Myslím si, že tento Svetový pohár bol náročný vo viacerých stránkach a asi sme to zvládli veľmi dobre. Tá medaila a celkové vystúpenie, vrátane 7. miesta Baláža v K1, nám ukázalo, že môžeme počítať s ďalšími bodmi do olympijskej kvalifikácie. Zatiaľ sa nám veľmi darí, sme na prvom mieste, som veľmi spokojný.“