Za MVP šampionátu vyhlásili hviezdu Česka. Chrenko patril k najlepším strelcom

Vojtěch Čihař oslavuje gól na MS U20 2026
Vojtěch Čihař oslavuje gól na MS U20 2026 (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet, ČTK|6. jan 2026 o 08:17
Pozrite si kanadské bodovanie a individuálne ocenenia na MS v hokeji U20 2026.

Tomáš Chrenko patril na MS v hokeji do 20 rokov 2026 k najlepším strelcom šampionátu.

Slovenský hokejista ukončil turnaj po piatich zápasoch s bilanciou päť gólov a tri asistencie.

O jeden gól viac strelili len dvaja Kanaďania, rovnaký počet si pripísali ďalší traja hráči. Chrenkovi patrí s ôsmimi bodmi v celkovej tabuľke bodovania trináste miesto.

Najužitočnejším hráčom MS sa stal útočník strieborného tímu Vojtěch Čihař ako prvý Čech v histórii

Osemnásťročný Číhař sa zaradil medzi najproduktívnejších hráčov turnaja, v siedmich štartoch si pripísal 12 bodov za štyri góly a osem asistencií.

Vo výbornom svetle sa ukázal len pár týždňov po tom, čo deň pred odletom do zámoria s českým tímom podpísal v NHL trojročný nováčikovský kontrakt s Los Angeles. Kings si ho pri poslednom drafte vybrali z 59. miesta.

Číhař sa taktiež dostal do All Star tímu turnaja spoločne so spoluhráčom Tomášom Galvasom.

Dvojicu Čechov v All Star výbere dopĺňajú švédsky gólman Love Härenstam, kanadský obranca Zayne Parekh, jeho krajan útočník Michael Hage a švédsky forvard Anton Frondell.

Švédi Härenstam a Frondell boli vyhlásení najlepšími hráčmi na svojich postoch, najlepším obrancom šampionátu v Minnesote bol vyhlásený Čech Adam Jiříček.

Pozrite si kanadské bodovanie a individuálne ocenenia na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Kanadské bodovanie MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Pozícia

Hráč

Národnosť

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

1.

Michael Hage

Kanada

7

2

13

15

2.

Gavin McKenna

Kanada

7

4

10

14

3.

Zayn Parekh

Kanada

7

6

7

13

4.

Vojtěch Čihař

Česko

7

4

8

12

5.

Ivar Stenberg

Česko

7

4

6

10

13.

Tomáš Chrenko

Slovensko

5

5

3

8


Individuálne ocenenia

Najužitočnejší hráč (MVP) - Votěch Čihař (ČR)

All-Star tím:

Love Härenstam (Švéd.) – Zayne Parekh (Kan.), Tomáš Galvas (ČR) – Michael Hage (Kan.), Anton Frondell (Švéd.), Vojtěch Čihař (ČR)

Najlepší hráči:

Brankár: Love Härenstam (Švéd.)

Obranca: Adam Jiříček (ČR)

Útočník: Anton Frondell (Švéd.)

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

