Za MVP šampionátu vyhlásili hviezdu Česka. Chrenko patril k najlepším strelcom

Tomáš Chrenko patril na MS v hokeji do 20 rokov 2026 k najlepším strelcom šampionátu.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Slovenský hokejista ukončil turnaj po piatich zápasoch s bilanciou päť gólov a tri asistencie.
O jeden gól viac strelili len dvaja Kanaďania, rovnaký počet si pripísali ďalší traja hráči. Chrenkovi patrí s ôsmimi bodmi v celkovej tabuľke bodovania trináste miesto.
Najužitočnejším hráčom MS sa stal útočník strieborného tímu Vojtěch Čihař ako prvý Čech v histórii
Osemnásťročný Číhař sa zaradil medzi najproduktívnejších hráčov turnaja, v siedmich štartoch si pripísal 12 bodov za štyri góly a osem asistencií.
Vo výbornom svetle sa ukázal len pár týždňov po tom, čo deň pred odletom do zámoria s českým tímom podpísal v NHL trojročný nováčikovský kontrakt s Los Angeles. Kings si ho pri poslednom drafte vybrali z 59. miesta.
Číhař sa taktiež dostal do All Star tímu turnaja spoločne so spoluhráčom Tomášom Galvasom.
Dvojicu Čechov v All Star výbere dopĺňajú švédsky gólman Love Härenstam, kanadský obranca Zayne Parekh, jeho krajan útočník Michael Hage a švédsky forvard Anton Frondell.
Švédi Härenstam a Frondell boli vyhlásení najlepšími hráčmi na svojich postoch, najlepším obrancom šampionátu v Minnesote bol vyhlásený Čech Adam Jiříček.
Pozrite si kanadské bodovanie a individuálne ocenenia na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Kanadské bodovanie MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)
Pozícia
Hráč
Národnosť
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Michael Hage
Kanada
7
2
13
15
2.
Gavin McKenna
Kanada
7
4
10
14
3.
Zayn Parekh
Kanada
7
6
7
13
4.
Vojtěch Čihař
Česko
7
4
8
12
5.
Ivar Stenberg
Česko
7
4
6
10
13.
Tomáš Chrenko
Slovensko
5
5
3
8
Individuálne ocenenia
Najužitočnejší hráč (MVP) - Votěch Čihař (ČR)
All-Star tím:
Love Härenstam (Švéd.) – Zayne Parekh (Kan.), Tomáš Galvas (ČR) – Michael Hage (Kan.), Anton Frondell (Švéd.), Vojtěch Čihař (ČR)
Najlepší hráči:
Brankár: Love Härenstam (Švéd.)
Obranca: Adam Jiříček (ČR)
Útočník: Anton Frondell (Švéd.)