Tréner Nemecka nepochybuje o postupe. V USA ide pozerať ubytovanie pre svoj tím počas MS

BERLÍN. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann sa chystá obzerať po ubytovaní na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku. Stane sa tak na budúci týždeň.
Nemci sú po štyroch zo šiestich zápasov na čele kvalifikačnej A-skupiny o skóre pred Slovenskom.
Priamy postup na šampionát si zaistí víťaz štvorčlennej skupiny, druhý tím čaká baráž.
Kvalifikácia je pre 38-ročného kouča hlavnou prioritou, ale spoznať možnosti podľa neho nezaškodí.
„Na budúci týždeň máme cestu do USA. Len aby sme si pozreli dejiská, hotely, prípadné centrály. Predsa len chceme byť pripravení,“ citovala Nagelsmanna agentúra DPA.
Štadióny MS sa nachádzajú v troch veľkých regiónoch – západ, stred a východ. Účastníci šampionátu však spoznajú svoje dejiská až po žrebovaní základných skupín 5. decembra.
„Preto si musíme pozrieť rôzne regióny. Ten týždeň tak budem zbierať pomerne dosť kilometrov,“ dodal Nagelsmann.