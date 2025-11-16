Bellinghamovi sa nepáčilo rozhodnutie Tuchela. Ide nám o štandardy, odkazuje tréner

LONDÝN. Tréner Anglicka Thomas Tuchel sa snažil zmierniť význam nahnevanej reakcie Judea Bellinghama po tom, čo ho v nedeľu v závere zápasu pri víťazstve 2:0 v Albánsku vystriedal. Kontroverzia už plní titulky britskej tlače.
Bellingham z Realu Madrid, ktorý dostal prvýkrát od júna miesto v základnej zostave po tom, čo vynechal posledné dva reprezentačné zrazy, nebol zjavne spokojný s tým, že ho nahradil Morgan Rogers – hráč, ktorý s ním bojuje o post „desiatky“.
Pre Bellinghama to bol frustrujúci večer – zahodil niekoľko šancí, dostal žltú kartu a navyše bol na sociálnych sieťach kritizovaný anglickými fanúšikmi za to, že si v polčase vymenil dres s jedným z albánskych hráčov.
„Áno, nepáčilo sa mu to, ale nikomu sa to nepáči,“ povedal Tuchel. „Ale tak to je, Morganovi (Rogersovi) sa nepáčilo, že nebol v základnej zostave, a nezaslúžil si to, ale taká bola moja voľba.
„Jude mal tiež žltú kartu a rozhodnutie som urobil ešte pred druhým gólom.“
Na otázku, či Bellinghamova reakcia neodporuje Tuchelovmu dôrazu na tímovú súdržnosť, odpovedal: „Nevidel som to tak. Musím si to pozrieť. Videl som, že nebol spokojný, ale v tejto chvíli z toho nechcem robiť väčšiu vec, než to je.
„Do určitej miery – ak máte hráča ako Jude, ktorý je nesmierne súťaživý, nikdy sa mu to páčiť nebude.
„Moje slová platia, ide nám o štandardy, úroveň a záväzok voči sebe navzájom a rešpekt voči sebe navzájom. Nebudeme meniť rozhodnutie len preto, že niekto máva rukami.“
Bellinghamova absencia na poslednom zraze bola obzvlášť prekvapivým rozhodnutím Tuchela, ktorý dal jasne najavo, že v jeho tíme nemá nikto privilegované postavenie.
Zdá sa však, že 22-ročného hráča už problémy so zraneniami z úvodu sezóny netrápia a diskusia o tom, či má byť na majstrovstvách sveta automatickou voľbou do zostavy, bude pokračovať.
Bývalý anglický útočník Ian Wright povedal, že Bellinghamova reakcia je v skutočnosti dobrým znamením.
„Albánsko to spravilo dosť náročné, takže musíte skúšať veci a občas stratíte loptu,“ povedal Wright pre ITV Sport. „Musíte hrať tak, ako veríte, že máte. To sa mi na Judeovi páči. On bude pokračovať v tom, že si bude pýtať loptu, a to je presne to, čo potrebujete.
„Musíte byť odvážni.“
