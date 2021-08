Je nepredvídateľná a ovláda päť jazykov. Švajčiarka prekvapila favoritky

Ide totiž o mimoriadne prestížne podujatie, do hlavnej súťaže postupuje aj s kvalifikantkami 64 tenistiek. Musela by tak absolvovať kvalifikáciu. No dostala voľnú miestenku. A dokázala, že organizátori si zvolili správne.

No prehru s hráčkou o viac ako 70 miest nižšie v rebríčku by čakal iba málokto.

Švajčiarka sa tak dostala už do finále. Najväčšieho vo svojej kariére. Pred ním prišla do štúdia stanice Tennis Channel. Dostala od moderátora prvú otázku, čo jej práve prechádza hlavou.

"Presne som nad tým premýšľala, čo na toto poviem. Neviem," odpovedala s úsmevom. "Jednoducho hrám svoju hru," vysvetľovala.

"Posledné mesiace ma trápili zranenia. No potom som sa snažila dať dokopy fyzicky aj psychicky. A teraz to funguje. Zapadlo to do seba ako puzzle," povedala.

Viaceré zápasy musela v poslednom čase skrečovať. V Madride síce nečakane vyradila svetovú päťku Elinu Svitolinovú, no mala dlhú sériu, v ktorej nevyhrala na turnaji viac ako jeden zápas. Viac zápasov za sebou vyhrala ešte v marci na ďalšom prestížnom podujatí v Dubaji. Tam prešla do semifinále.

Ovláda päť jazykov

Vo finále v Cincinnati ju čakala svetová jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová. Hoci favoritka bola jasná, po skvelých výkonoch Teichmannovej nebola Švajčiarka úplne bez šance.

Na svetovú jednotku však už nemala. Pomerne hladko prehrala.