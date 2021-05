Pardavý: Pred hotelom stojí ochranka ako z FBI, kto vyjde von, končí

„Nie je to príjemné byť takto zatvorený. Pred hotelom stojí ochranka, ktorá vyzerá ako FBI a keby si vyšiel von, tak končíš na turnaji,“ povedal Ján Pardavý v talk šou Stanislava Benčata Z voleja.

Nikto zo slovenských hráčov sa podľa asistenta reprezentačného trénera zatiaľ nepokúšal obmedzenia obísť. Na šampionáte by automaticky dohral.

„To by musel byť špekulant, ktorý by chcel sám skončiť na turnaji. V tomto je to jednoduché. Stačí len vyjsť pred hotel a ide domov,“ usmial sa Pardavý.