Nepotrebujeme kalkulačky, môžeme sa dostať ďaleko, predpovedajú experti

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti majú za sebou vynikajúci vstup do majstrovstiev sveta v Lotyšsku. Postupne vyhrali nad Bieloruskom, Veľkou Britániou a senzačne aj nad Ruskom a po troch zápasoch majú plný počet bodov. Ako hodnotia výkony slovenského tímu bývalí reprezentanti a medailisti zo svetových šampionátov? V ankete odpovedali na tieto otázky: 1. Ako hodnotíte výkony slovenských hokejistov na šampionáte a kto z tímu vás najviac zaujal? 2. Podarí sa tímu postúpiť do štvrťfinále? 3. Čo hovoríte na zaujímavý vývoj turnaja s množstvom prekvapení?

Marek Uram (zlato z MS 2002) 1. Chlapci vstúpili do šampionátu najlepšie, ako len mohli. Dôležité bude, aby si to dokázali udržať a pobili sa o miestenku do štvrťfinále. Páči sa mi hra prvej formácie, ktorá dáva dôležité góly. Výborné výkony predvádza aj Pospíšil a z mladých hráčov ma najviac upútal Šimon Nemec. 2. Čakajú ich ešte ďalšie štyri zápasy, v ktorých potrebujú bodovať. Všetko je len na nich, ako to dokážu zvládnuť. Zatiaľ sa majstrovstvá vyvíjajú nevyspytateľne. Tímy sú aj pre pandémiu poskladané inak, ako po minulé roky.

Chlapci hrajú kolektívne a majú veľkú šancu na štvrťfinále. Asi málokto predpokladal, že po prvých troch zápasoch budeme mať v tabuľke deväť bodov. Zatiaľ máme všetko vo vlastných rukách. 3. Viac ako to, že Kanada je po troch zápasoch bez bodu, ma prekvapilo, že strelila len dva góly. Česi mali skvelú prípravu pred šampionátom a určite čakali, že budú vyššie. Nepomohol im začiatok, keď v prvom zápase dostali smolný gól pár sekúnd pred koncom. Budú mať ešte čo robiť, aby postúpili. Rovnako aj Švédi či Fíni. Tento rok môže výrazne prekvapiť aj nejaký outsider, ktorý pôjde v turnaji ďaleko.

Peter Bartoš (striebro z MS 2000) 1. Hrajú veľmi dobre. Na našu hru sa dá pozerať. Fanúšikovia z toho majú dobrý pocit. Základ je, že do toho dávajú naozaj všetko. Nie je tam žiadna veľká hviezda z NHL. Chlapci pracujú jeden pre druhého a je to vidno. Nechcel by som chváliť žiadneho jednotlivca. Každý si svoju úlohu robí tak, ako má. Samozrejme, prvá päťka je rozdielová a brankári chytajú zatiaľ super. Preto by som vyzdvihol celý kolektív.

2. Dôležité je, že nehráme pod tlakom. Tento rok nikto nezostupuje, takže zápasy si chlapci môžu užiť bez stresu. Verím, že si to už nepokazia. Ťažko sa dostali tam, kde momentálne sú, ale ľahko sa odtiaľ dá spadnúť. To si musia chlapci uvedomiť a hrať každý zápas naplno. Potom sa môže dostaviť úspech. 3. Páči sa mi, že Česi si uvedomujú, v akej situácii sa nachádzajú. Zachytil som vyjadrenie, že si musia obliecť montérky a začať tvrdo pracovať. Na mená na papieri sa nehrá, a keď to rýchlo nepochopia, pôjdu domov. Problémy majú aj Kanaďania či Švédi. Zatiaľ sa akoby hľadajú. Celkovo už bolo viacero nečakaných výsledkov. Pokojne sa môžu dostať vysoko aj tímy, s ktorými pred šampionátom nikto nepočítal.

Juraj Mikúš (striebro z MS 2012) 1. Herne to vyzerá veľmi dobre. Aj proti Rusom hrali chlapci parádne. Páči sa mi hra mladých chlapcov, ktorí hrajú na svoj vek výborne. Verím, že ostanú nohami na zemi a budú na sebe ďalej tvrdo pracovať. Výborne hrá prvá päťka a skvele si počína aj Miloš Kelemen, ktorý doniesol do tímu nový vietor. Menovať by sa dalo viacerých. Najdôležitejšie bude vyhnúť sa uspokojeniu. Verím, že to chlapci aj s realizačným tímom nepripustia.

2. Čakajú nás nepríjemní Švajčiari, ktorí majú výbornú formu. Ak budeme pokračovať vo výkonoch, ktoré zatiaľ predvádzame, môžeme sa dostať ďaleko. Ťažko povedať, či budú na postup stačiť štyri víťazstvá. V minulých rokoch nám nestačilo ani 14 bodov. Chlapci sa musia sústrediť na každý zápas. Našťastie teraz zatiaľ nepotrebujeme vyťahovať kalkulačky a riešiť teoretické možnosti. Máme to pevne vo svojich rukách.

3. Som veľmi prekvapený. To, že Kanada alebo USA nemajú najlepšie výbery, sa dalo očakávať. Ich hráči majú asi plné zuby bublín, v ktorých trávili väčšinu času v zámorí. Ale napriek tomu ma sklamali. Majú veľa hráčov z NHL. Ak by sme ich mali tak veľa na súpiske my a predvádzali by sme rovnaké výkony, medzi fanúšikmi by bolo obrovské sklamanie. Prekvapili ma aj Švédi a Fíni, ktorí majú veľa kvalitných hráčov vo vlastných ligách. Rovnako aj Česi, ktorí mali vynikajúcu prípravu a zrazu sa to na MS otočilo. Na šampionáte je veľa mladých hráčov, ktorí zažívajú premiéru na takom veľkom podujatí. Hrá sa veľmi atraktívny hokej. Pre divákov to môže byť aj vďaka prekvapeniam veľmi zaujímavé.

Richard Kapuš (striebro z MS 2000, bronz z MS 2003) 1. Zatiaľ hrajú tak, ako som čakal. Máme na šampionáte mladý tím, je tam veľa nováčikov, každý sa chce ukázať. Devízou hráčov je príkladná bojovnosť, trochu im chýba rozvaha v zakončení, lebo aj proti Veľkej Británii mali väčšiu prevahu, než odzrkadľuje výsledok. Ale je fantastické mať z prvých troch zápasov deväť bodov. Hráči cítia podporu trénerov a takto sa im odvďačili. Nemenej dôležité je, že nemusia hrať pod stresom z prípadnej prehry, keďže tento rok nikto z elitnej kategórie nevypadáva. Realizačný tím zvolil dobrý postup, dali šancu nováčikom či veľmi mladým chlapcom. Každá minúta, ktorú odohrajú na šampionáte, sa nám v budúcnosti vráti.

Čiže vystúpenie hodnotím zatiaľ kladne, hoci herné výkyvy tam sú, tak ako proti Bielorusom po fantastickej prvej tretine. Ale nemôžeme chcieť od takého neskúseného mužstva, aby sa vyhlo výpadkom. Jednotlivcov nehodnotím, hokej je kolektívny šport. Určite sa nestratili nováčikovia a je cítiť starších hráčov so skúsenosťami z NHL.

3. Tri prehry Kanady sú určite prekvapením. Aj my, keď sme chodili na šampionáty, chceli sme dostať Kanadu v úvode, keď sú zámorskí hráči nerozohratí a zvykajú si na široké klzisko. Ich forma postupne gradovala. Nečakal som však, že sa nechytia ani v druhom a treťom zápase. Aj Česi a Švédi budú mať problémy. Sledoval som súboj Česko proti Bielorusku, kde mali Bielorusi tri šance v predĺžení, no napokon dostali gól. Čechom vlial nádej, keďže majú teraz lepší vzájomný zápas, ale Bielorusi zasa zdolali Švédov. Takže je to poriadne zamotané.

Ladislav Nagy (zlato z MS 2002, bronz z MS 2003) 1. Proti Rusku hrali chlapci výborne. Nedávali súperovi priestor. Rusi mali síce puk na hokejkách častejšie, ale točili sa iba pri mantineloch a predbránkový priestor sme mali pekne pokrytý. Chlapci sa výborne dopĺňali, bojovali a zaslúžene vyhrali. Málokto čakal taký dobrý štart. Netreba si to však pokaziť, takto musíme pokračovať. Pred nami sú nepríjemní Švajčiari a ak by sme vyhrali aj tento zápas, sme jednou nohou vo štvrťfinále.