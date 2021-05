Slováci vraj nemajú na MS veľké meno. Pospíšil Z voleja jedno našiel

BRATISLAVA. Na majstrovstvá sveta v hokeji prichádza ako jeden z lídrov slovenského tímu. Na konte má majstrovský titul z náročnej fínskej ligy, kde hráva za klub Lukko Rauma. Kristián Pospíšil bude v Rige patriť medzi hráčov, ktorý si odbijú premiéru na svetovom šampionáte. Napriek tomu si tlak na seba nepripúšťa. „Je to obrovská výzva, ale stále je to ten istý hokej. Treba sa sústrediť na to, čo povie tréner a hrať čo najlepšie. Budem to brať ako každý iný zápas a snažiť sa predviesť to, čo je vo mne,“ povedal Pospíšil v šou Stana Benčata Z voleja na Instagrame Sportnet.sk.

Svojmu klubu je vďačný Reprezentačnú miestenku si vybojoval v klube, ktorý mu podľa jeho vlastných slov dal šancu reštartovať kariéru. Pre zranenie totiž rok a pol nehral hokej. „Nebolo to ľahké po mentálnej ani fyzickej stránke. Nikomu to neprajem. Som vďačný, že som dostal šancu, mohol sa ukázať v dobrom svetle a dokazujem ľudom v klube, že to nebola chyba,“ povedal rodák zo Zvolena. Neskôr priznal, že v tíme Lukko Rauma strávi aj nasledujúcu sezónu.

Aj o tomto hovoril Kristián Pospíšil v talk šou Stana Benčata Z voleja? Ako zvláda karanténu pred štartom MS?

Stihol si užiť oslavy majstrovského titulu?

V čom je Craig Ramsay iný než jeho klubový tréner?

Ako zvládal dlhé obdobie, keď bol zranený?

Naučil sa hovoriť po fínsky?

Komu by doprial zisk Stanleyho pohára?

Je vekový priemer mužstva 24,75 roka nevýhodou?

Prečo párkrát nestihol v škole prvú hodinu?

V reprezentácii ho bude viesť tréner Craig Ramsay, ktorý je povahovo rozdielny než jeho klubový tréner. Pospíšil povedal, že nie vždy to s ním mal jednoduché. „Ako tréner je výborný, ale treba ho chápať. On mi vedel povedať také uštipačné reči, že niekto by sa za dve minúty rozplakal v kúte a povedal, že s hokejom končí. Mal dve tváre, ale musím povedať, že pod jeho vedením som sa veľmi zlepšil - herne aj mentálne,“ povedal krídelník na adresu Pekku Virtu.

Pracuje so športovým psychológom Pospíšilovi je trochu ľúto, že si majstrovské oslavy neužil dlhšie, no plne sa koncentruje na svetový šampionát. Podľa neho je základ úspechu jasný. „Všetko je o hlave. Keď ju budem mať správne nastavenú, tak sa ničoho nebojím. Mám aj športového psychológa, s ktorým na sebe pracujem.

Myslím si, že tento tím má veľkú kvalitu, aj keď každý vraví, že nemá veľké mená. Pre mňa však napríklad "Hrivo" (Marek Hrivík - pozn. red.) taký je. Nie každému sa podarí vyhrať bodovanie švédskej ligy,“ skonštatoval Pospíšil. Slovensko vstúpi do šampionátu súbojom s Bieloruskom a historicky najmladším kádrom. Vekový priemer je len 24,75 roka. Môže to byť nevýhoda? „Každý vraví, že máme mladý tím. Keď má však hráč 25 rokov, ako máme vekový priemer, tak by už mal byť vyspelý a pripravený na profesionálny hokej. Jasné, máme tu aj 17-ročných chalanov, ale zase aj starších hráčov,“ zhodnotil Pospíšil. Je veľkým fanúšikom F1 Po prílete do Rigy musel spolu s ostatnými hráčmi ísť do dvojdňovej karantény. Z izby nemôže ísť von, akurát občas vystrčí ruku, keď mu prinesú jedlo. Okrem cvičenia si kráti čas hrou na hernej konzole a rád si pozrie športový dokument. Je tiež veľkým fanúšikom formuly 1 a sleduje aj seriál z jej zákulisia.