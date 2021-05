Lantoši Z voleja: V Bostone nerobili problémy. Stačil jeden telefonát Šatana

Oni vedeli, že v Bostone mi nedajú takú príležitosť ako je to, že môžem hrať na majstrovstvách sveta. Takže mi nerobili žiadne problémy," povedal Lantoši v talk šou Stana Benčata Z voleja.

"Som veľmi rád, že som opäť dostal príležitosť reprezentovať Slovensko. Takéto veci sa neodmietajú. Pán Šatan volal do Bostonu a tým sa to vyriešilo.

Rodák z Prievidze Róbert Lantoši má za sebou druhú sezónu v zámorskej AHL, no keď prišla možnosť posilniť národný tím, neváhal.

BRATISLAVA. V nedeľu dostane druhú dávku vakcíny proti koronavírusu a v stredu by mal priletieť na Slovensko. Následne sa bude hlásiť v reprezentačnom tíme, ktorý sa pripravuje na MS v hokeji 2021.

Spolu s Cehlárikom bol aj pri veľkom úspechu slovenského hokeja.

V roku 2015 získala reprezentácia do 20 rokov bronzové medaily. Vo štvrťfinále zdolala Česko 3:0 a Lantoši to aj po šiestich rokoch vždy rád pripomenie svojmu terajšiemu spoluhráčovi Danovi Vladařovi.

"Pýtam sa ho, že ako hrali v roku 2015 proti Slovákom. On to nemá rád, ale ja to vždy pred ním vytiahnem," povedal Lantoši.