Radivojevič by Z voleja zobral Bownsa na voľné miesto do Dukly

Napokon sa ale zverenci Craiga Ramsayho až do posledných sekúnd triasli o výsledok.

„Myslel som, že to bude pohodový zápas. Veril som, že chlapci nastrieľajú veľa gólov a urobia si sebavedomie do ďalšej časti turnaja. Skomplikoval nám to ale brankár Bowns, ktorý chytal výborne," zhodnotil majster sveta z Göteborgu.