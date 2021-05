Záborský: Nechápem, prečo všetci favorizovali Rusov. Môžeme dosiahnuť úspech

Vo fínskej najvyššej súťaži odohral už deväť sezón. Dva roky strávil v Rusku a skúsenosti má aj so zámorským hokejom. Na majstrovstvách sveta si zahral pred ôsmimi rokmi pri poslednej účasti Slovákov vo štvrťfinále. Trenčiansky rodák TOMÁŠ ZÁBORSKÝ bol hosťom Stana Benčata v talk šou Z voleja. Čo hovoríte na víťazstvo Slovenska nad Ruskom 3:1? Bol to veľmi slušný a vyrovnaný zápas a som rád, že so šťastnejším koncom pre nás. Priznám sa, že nechápem, prečo všetci favorizovali Rusov. V Rusku som hrával a ich hráčov sledujem. Mám pocit, že ich výber na MS nie je ani zďaleka taký kvalitný, aby sa pred nimi musel niekto triasť. Je pravda, že majú zopár obrancov z NHL, ale v útoku majú priemerných hráčov.

V slovenskom tíme máme dvoch najlepších hráčov zo švédskej ligy, ktorí hrajú v prvom útoku. Máme hráčov, ktorí vyhrali fínsku ligu a dominovali celý rok. Rusi hrajú vo svojich kluboch tretiu či štvrtú formáciu. Naši chlapci hrajú v top európskych ligách a patria v nich k najvýraznejším hráčom. K tomu ak pridáme brankárov Jula Hudáčka a Braňa Konráda, ktorí si roky držia vysokú úroveň, neviem, prečo by sme nemohli urobiť pekný úspech.

Pred zápasom proti Rusku urobil tréner Craig Ramsay v zostave niekoľko zmien. Ako ste ich vnímali? Po prvých dvoch zápasoch som mal pocit, že Slováci majú iba prvé dve formácie. Zvyšné dve akoby vôbec neexistovali. Nehrali dobre. Je pozitívne, že tréner premiešal zostavu. Proti Rusom bola našou najlepšou tretia formácia. Chlapci hrali výborne, boli nepríjemní, vybojovali veľa pukov. Dali gól na 1:0, ktorý bol jediným v hre päť na päť. Potrebujeme, aby aspoň raz za čas zabrali aj tretia a štvrtá päťka. Proti Dánom a Švajčiarom to bude veľmi dôležité. Všetky štyri päťky budú musieť pridať ruku k dielu. Miloš Kelemen prvé dva zápasy nehral. Naskočil až proti Rusom a hneď strelil gól. Aký ste z neho mali dojem? Spoločne s chlapcami z útoku hrali veľmi dobre. Aj pri strate puku sa hneď vracali do obrany. Sú to veľmi dobrí korčuliari. Miloš Roman hrá veľmi dobre v defenzíve. Trochu mi pripomínal ešte v časoch najúspešnejšej slovenskej éry Mira Hlinku.

Ten bol vynikajúci v defenzíve, ale vedel aj veľmi slušne podporiť útok. Navyše bol silný na puku a v rozohrávke. Naša tretia formácia bude veľmi dôležitým prvkom v ďalších zápasoch. Čo hovoríte na doterajšie výkony slovenských obrancov na šampionáte? Zatiaľ to vyzerá dobre. Mal som menšie obavy v dueli s Ruskom pri niektorých dohrávaných súbojoch. Zadorov skoro prizabil troch slovenských hráčov. Naši obrancovia hrali trochu pasívne a z toho vznikal aj výraznejší tlak Rusov. V budúcich zápasoch by sme mali zlepšiť prvý kontakt so súperovým hráčom. Mali by sme hrať viac do tela. Zatiaľ sme mali šťastie, že sme nemali veľa vylúčení. Dáni alebo Švajčiari, ktorí nás čakajú, majú veľa kvalitných hráčov do presilových hier. Prechod z obranného do útočného pásma sme mali veľmi solídny.

Ste pri sledovaní hokeja v televízii skôr pasívnym pozorovateľom, alebo si viete aj schuti zakričať? Príliš ma nebaví pozerať zápasy v televízii. Majstrovstvá sveta sú však výnimkou. Samozrejme, sledujem najmä zápasy Slovenska. Nenadávam, ani nie som nervózny. Po troch zápasoch má Slovensko na konte plný počet bodov. To asi nečakal ani najväčší optimista. Ja si to práve nemyslím. Podľa zostáv na papieri boli prvé tri zápasy také, že sme ich aj reálne mohli vyhrať. Teraz prídu Švajčiari a Dáni, ktorí nemajú zlé tímy. Dánska zostava je trochu prestarnutá, ale majú veľa skúseností a navyše ich hráči pôsobia v top európskych ligách a sú lídrami svojich tímov.

Kľúčový pre postup do štvrťfinále bude zápas s Dánskom. Ich starších hráčov by mali naši mladí prekorčuľovať. Dôležité bude udržať sa čo najdlhšie na víťaznej vlne. Nevieme, čo s mladými chlapcami spraví jedna ťažia prehra o gól. Ak by som bol na strane Čechov, asi by som bol nervózny. Im sa totiž štvrťfinále začína vzďaľovať. Bolo by zaujímavé, ak by sme boli po štyroch zápasoch na čele tabuľky a Švédi sa budú biť s Čechmi o štvrté miesto. Navyše ešte môžu prekvapiť aj Bielorusi a pobrať body favoritom. To by bolo pre nás už úplne fantastické.

Slováci boli naposledy vo štvrťfinále pred ôsmimi rokmi. Vy ste vtedy boli súčasťou národného tímu. Ako si spomínate na zápas s Fínskom, ktorí ste prehrali tesne 3:4? Je to jedna z dvoch vecí, ktoré ma v kariére mrzia. Tá druhá je prehra v rozhodujúcom siedmom finále švédskej ligy. Na štvrťfinále s Fínmi si spomínam veľmi dobre. Dokázali sme vyrovnať z 0:3 na 3:3. Bolo neskutočné, ako Hartwall Arena stíchla, keď sme vyrovnali. Boli sme blízko k postupu, škoda, že to nevyšlo. Ako ste vnímali vyjadrenia pred šampionátom o tom, že Česi sú veľkými favoritmi na zisk medaily? Vo vyhláseniach o tom, že idú na titul, sa podľa mňa vôbec nemuseli krotiť. V kádri majú obrovskú kvalitu. Či už je to Vrána, Kubalík, Kovář, tiež majú výbornú obranu. Rozhodne majú predpoklady na to, aby boli favoritmi. Ktorí hráči zo slovenského tímu na vás zatiaľ urobili najlepší dojem? O kvalitách Hudáčka, Hrivíka či Cehlárika sa ani nemusíme baviť. Sú to všetko vynikajúci hokejisti a výkonmi na šampionáte to dokazujú. Veľmi sa mi páči Pospíšil. Drží si svoj štandard.