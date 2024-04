O dobrý výsledok ich pripravilo šesť zlých minút. Slovensko v derby nestačilo na Česko

Prípravný zápas pred MS v hokeji 2024

Slováci odvolali brankára 3:53 minúty pred koncom, no do prázdnej bránky skóroval Libor Zábranský a gól Samuela Takáča už len skorigoval prehru.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho v rámci prípravy na MS v Česku (od 10. do 26. mája) najprv zdolali Švajčiarov 3:0 a 5:3, v prvom zápase Nemecku prehrali 3:7, no v druhom nad domácimi zvíťazili 5:4 po predĺžení.

Priebeh zápasu

I. tretina

Prvú väčšiu šancu mal Kovařčík, v 3. minúte sa na druhej strane natlačil pred bránku Baláž, ale minul.

Česi si následne vypracovali tlak vďaka presilovke, väčšie príležitosti ale neprišli. Od 7. minúty si zahrali v početnej výhode aj Slováci a mohli ísť do vedenia.

Strela Cehlárika však skončila len na bránkovej konštrukcii. V 11. minúte išiel na trestnú Cingel a hostia presilovku využili štyri sekundy pred koncom.

Vrána sa dostal do nájazdu a trafil k ľavej žŕdke. Chvíľu na to mohlo byť 1:1, keď Lantoši na pravom krídle pripravil tutovku pre Cingela, no ten nedostal puk za Klimeša.