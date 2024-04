Kto sa bude na konci radovať? Hrehorčák dvomi gólmi režíroval triumf Třinca

Česká extraliga - 6. zápas finále

TŘINEC. Hokejisti Třinca zvíťazili v piatkovom šiestom finále play off najvyššej českej súťaže nad Pardubicami 4:1.

Úvodný gól strelil v 14. minúte Martin Růžička. Bol to jeho prvý presný zásah v play off a premiérový po vyše dvoch mesiacoch.

O dve minúty neskôr poslal Dravecký puk pozdĺž mantinelu na Čacha, ktorý vystrelil. Jeho pokus ešte dokázal brankár Roman Will vyraziť, na Hrehorčákovu strelu v páde však už nestačil.

Will odišiel z bránky znova vyše dve minúty pred koncom, no po chvíli zakončil do prázdnej bránky Hrehorčák.

Vo finále českej ligy sa hrá siedmy zápas prvýkrát po deviatich rokoch a Třinec bojuje o piaty titul za sebou.