Veľký úspech slovenského biliardu. Koniar získal bronz na ME

Ide len o druhú medailu Slovenska z ME. Koniar sa z úspechu tešil aj v roku 2014, keď v hre č. 8 získal striebro.

LAŠKO. Slovenský reprezentant Jakub Koniar získal bronzovú medailu na ME v biliarde 2022 v hre č. 9. Šampionát hostilo slovinské mesto Laško.

Jakub Koniar získal bronzovú medailu na ME v biliarde 2022. (Autor: Facebook EPBF)

Jedinú prehru zaznamenal až v semifinále, keď ho porazil Rakúšan Daniel Guttenberger jasne 9:1. Z celkového triumfu sa nakoniec tešil skúsený Holanďan Niels Feijen. O tretie miesto sa nehralo, bronz bral okrem Slováka aj Fín Jani Uski.

Koniar sa predstavil aj v hre č. 8, s bilanciou 2:2 sa dostal medzi 64 najlepších. V rovnakom kole skončili aj Jaroslav Polách a Lukáš Kováč.

V Lašku sa súťažilo v hre č. 8, č. 9 a č. 10 a v kategóriách mužov, žien, vozíčkarov a tímov. Slovenskú reprezentáciu tvorili aj Enrik Tenk, Peter Šelinga a Peter Macho.

Koniar bol aj pri vlaňajšom úspechu na prestížnom turnaji World Cup of Pool, na ktorom sa so spoluhráčom Poláchom senzačne dostali až do semifinále.