Ľudia ho vytlieskali, stal sa rekordérom. Som nohami na zemi, vraví brankár

Je to zásluha celého kolektívu. Obranná línia pôsobila kompaktne a hralo sa mi za ňou veľmi dobre. Defenzíva je jednou z najväčších síl nášho kolektívu.

Podpichovali ma, že si ma niekto všimne a zoberie ma do ligy. Ja však tento úspech nepreceňujem, predsa, hráme v štvrtej lige.

Jesenný úspech je pre mňa odvďačením za robotu, ktorú som za roky futbalu obetoval. Dlho to možno nebolo vidieť, ale ovocie konečne prišlo, za čo som vďačný.

Je to pravda, ale ja som stále nohami na zemi. Som len na začiatku cesty a mám pred sebou ešte veľa cieľov.

Dostať len štyri góly za pätnásť zápasov. To sa nevidí.

Išli sme teda od zápasu k zápasu, dávali sme do toho všetko a výsledok sa dostavil.

Pokračovať v robote, ktorú sme začali a hrať na čele súťaže. Od začiatku sme nemali cieľ postúpiť, vedeli sme však, že kvalitu na to máme.

Áno, sú tu výborní mladí hráči a bývalí ligisti. Každý tím má svoju kvalitu a v mnohých zápasoch sme sa vytrápili. Veľakrát sme mali problém streliť gól, no v kľúčových momentoch sa ukázala sila kolektívu.

Snívate aj o prestížnych európskych ligách?

Odmalička som chcel ísť futbalovou cestou a dával som mu prednosť pred vzdelaním. Ako malý chlapec som sníval o Premier League, ale teraz žijem viac v realite. Stále mám však cieľ hrať na profesionálnej úrovni.

V živote sa chcem uberať športovým smerom a ak by sa mi podarilo dostať do jednej z dvoch slovenských líg, dvere odtiaľ sú už do sveta otvorené. Človek nikdy nevie, čo mu život prinesie.

Ako malý ste snívali o Anglicku, kedy ste začali s futbalom?

Mal som osem rokov. Pochádzam zo športovej rodiny, preto bolo jasné, akým smerom sa vyberiem.

Otec bol profesionálny basketbalista a hral za reprezentáciu Slovenska. Zhodou okolností mal kamaráta, ktorý robil futbal vo Vrakuni. Rozhodol som sa preto, že vyskúšam ísť na tréning. A okamžite sa mi to zapáčilo.

Pamätám si, že som robil útočníka, obrancu, ale nakoniec som skončil v bráne. Zaujal ma Petr Čech, preto som si povedal, že aj ja budem gólmanom.

Tréningy mi robil pán z bufetu, ktorý bol tiež brankárom. Prvé úspechy potom prišli v kategórii U12.