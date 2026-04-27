Poprad oznámil prvé odchody po dosiahnutí semifinále. Končia legionári a dvaja slovenskí útočníci

Na snímke hráči Popradu sa tešia z gólu, vľavo Aurel Nauš a brankár Tyler Parks počas prvého zápasu semifinále. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|27. apr 2026 o 20:31
ShareTweet0

Výraznou obmenou prejde defenzíva tímu.

Vedenie hokejového klubu HK Poprad intenzívne pracuje na skladbe mužstva pre nadchádzajúcu sezónu.

S koncom aktuálnej sezóny a vyhodnotením dosiahnutých výsledkov prichádza k prvým zmenám v hráčskej kabíne. 

V bránkovisku Popradu končí americký gólman Tyler Parks, ktorý sa lúči po sezóne plnej dôležitých zákrokov.

Výraznou obmenou prejde aj defenzíva tímu. Modro-biely dres si už v novej sezóne neoblečie kanadský obranca Ryan Sproul, ktorého dopĺňajú odchody defenzívnych špecialistov Wyatta McLeoda a Ladislava Romančíka. 

Útočné formácie Popradu taktiež zaznamenajú straty. V klube nepokračuje Američan Chad Hillebrand, ktorého doplnia aj domáci hráči Aurel Nauš a Tomáš Török.

Všetci spomínaní hráči dostali od vedenia klubu poďakovanie za ich prínos a bojovnosť, ktorú preukazovali v každom zápase počas ich pôsobenia v Poprade. Do ich budúcich pôsobísk im klub želá veľa úspechov a pevné zdravie.

Aktuálne zoznam odchodov nemusí byť konečný, keďže tvorba kádra je dynamický proces. S viacerými ďalšími hráčmi z kádra minulej sezóny však vedenie HK Poprad naďalej komunikuje a prebiehajú s nimi intenzívne rozhovory o možnom predĺžení spolupráce.

O výsledkoch týchto rokovaní, ako aj o menách nových posíl, ktoré doplnia káder pod Tatrami, bude klub fanúšikov a verejnosť informovať v najbližšom období prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov.

dnes 20:31
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Poprad oznámil prvé odchody po dosiahnutí semifinále. Končia legionári a dvaja slovenskí útočníci