Izraelskí športovci nebudú súťažiť na MS v gymnastike. Ich účasť zablokovala hostiteľská krajina

Artem Dolgopyat z Izraelu oslavuje medailu na LOH v Paríži 2024.
Artem Dolgopyat z Izraelu oslavuje medailu na LOH v Paríži 2024. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2025 o 17:35
Ide o najľudnatejšiu krajinu sveta, ktorá dlhodobo podporuje Palestínu.

JAKARTA. Indonézia zablokuje izraelským športovcom účasť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v gymnastike v Jakarte. Uviedol vo štvrtok predstaviteľ vlády, informovala o tom agentúra AP.

Rozhodnutie neudeliť víza izraelským športovcom prišlo po tom, čo ich plánovaná účasť vyvolala silný odpor v najľudnatejšej moslimskej krajine sveta, ktorá dlhodobo podporuje Palestínčanov.

Izrael patrí medzi 86 krajín zaregistrovaných na majstrovstvá sveta, ktoré sa začnú 19. októbra v Jakarte.

V izraelskom tíme figuruje aj olympijský víťaz z roku 2020 a majster sveta Artem Dolgopjat.

Ostatné športy

    dnes 17:35
