Izraelskí športovci nebudú súťažiť na MS v gymnastike. Ich účasť zablokovala hostiteľská krajina

JAKARTA. Indonézia zablokuje izraelským športovcom účasť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v gymnastike v Jakarte. Uviedol vo štvrtok predstaviteľ vlády, informovala o tom agentúra AP.
Rozhodnutie neudeliť víza izraelským športovcom prišlo po tom, čo ich plánovaná účasť vyvolala silný odpor v najľudnatejšej moslimskej krajine sveta, ktorá dlhodobo podporuje Palestínčanov.
Izrael patrí medzi 86 krajín zaregistrovaných na majstrovstvá sveta, ktoré sa začnú 19. októbra v Jakarte.
V izraelskom tíme figuruje aj olympijský víťaz z roku 2020 a majster sveta Artem Dolgopjat.