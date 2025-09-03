Ďalšia tvrdá rana pre Slovensko. Proti Nemcom bude chýbať ďalší hráč z Prahy

Ivan Schranz (Slovensko).
Ivan Schranz (Slovensko). (Autor: TASR)
Sportnet|3. sep 2025 o 19:53
Hráča pražskej Slavie trápia zdravotné problémy.

BRATISLAVA. Slovenskej futbalovej reprezentácii nepomôže v úvodnom zápase kvalifikácie na MS vo futbale 2026 proti Nemecku Ivan Schranz.

Už v utorok sa potvrdilo, že Slovensku nepomôže ďalší hráč z českej najvyššej súťaže. Lukáš Haraslín zo Sparty Praha odišiel z reprezentačného kempu pre zranenie.

VIDEO: Francesco Calzona

„Ivan prišiel na zraz zranený a urobili sme všetko pre to, aby sa dal dokopy. Včera sme vyhodnotili, že na tom nie je dobre a odišiel domov, nemalo to zmysel.

Mám však k dispozícii 26 hráčov, ktorí sú pripravení a som presvedčený, že odohráme dobrý zápas," povedal Calzona.

Už do nominácie sa pre zranenie nedostali obranca Denis Vavro a stredopoliar Tomáš Suslov. Problémy mali počas sústredenia aj ďalší hráči:

„László Bénes s Matúšom Berom sa prakticky dali dokopy a Ondrej Duda tak isto. Pri Ondrovi to však bolo iné, pretože trénoval málo. Treba mu však poďakovať - prišiel na zraz skôr a pracoval na svojom návrate.“

Tréner futbalovej reprezentácie Nemecka Julian Nagelsmann.
Tréner futbalovej reprezentácie Nemecka Julian Nagelsmann.
