Dúbravka vinil sám seba: Nájdu sa odborníci, ktorí nás budú kopať pod čiernu zem

BELFAST. Na uliciach, ktoré ešte pred pár hodinami hučali spevom fanúšikov, zostali len smeti, vlajky a zopár rozbitých plastových pohárov. Keď slovenskí hráči nastupovali do autobusu, z neďalekého baru sa ešte ozýval írsky rev.
V Belfaste prehrali 0:2 a prišli o ideálny štart do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta.
Po dvoch víťazstvách nad Nemeckom a Luxemburskom sa črtala rozprávka. No Severné Írsko ju narušilo realitou – surovou, fyzickou a neúprosnou.
„Teraz sa nájdu odborníci, ktorí nás budú kopať pod čiernu zem,“ vyhlásil brankár Martin Dúbravka.
„Bol to ťažký, fyzicky náročný zápas. Vedeli sme, ako asi na nás budú hrať, a oni to presne robili. Žiaľ, prehrali sme príliš veľa osobných súbojov a urobili priveľa chýb na to, aby sme mohli pomýšľať na lepší výsledok," priznal Dúbravka.
VIDEO: Patrik Hrošovský a jeho vlastný gól
Slabá chvíľa
Slovenský brankár patril medzi najlepších v prvých dvoch zápasoch kvalifikácie a nedostal gól. V Belfaste však ukázal, že aj lídri majú svoje slabé chvíle. Loptu vyboxoval, ale tak nešťastne, že našiel súperovho hráča.
„Bola to situácia, do ktorej som hádam ani nemal ísť,“ priznal otvorene pri druhom inkasovanom góle. „Chcel som pomôcť chalanom, ale nakoniec som to vyriešil zle. Tento gól ide na môj vrub," priznal brankár Burnley.
Slováci prišli do Belfastu bez svojho strategického mozgu Stanislava Lobotku a obrancu Dávida Hancka – dvoch mužov, ktorí tvoria chrbticu tímu Francesca Calzonu.
Lobotka je zranený, Hancko zostal doma v Madride, pretože jeho manželka mala rodiť. Ich absencia bola cítiť v každej fáze hry – od výstavby útoku až po organizáciu obrany.
„Citeľná,“ zopakoval Dúbravka. „Majú svoju kvalitu, ale futbal prináša aj takéto situácie. Šancu dostali iní. Ja by som toto mužstvo po takomto zápase nezatracoval," pokračoval Dúbravka. Reagoval aj na otázku, či si jeho tím zaslúži po zápase v Belfaste kritiku.
Stojme pri sebe
Dúbravka sa po chvíli odmlčal, potom znova zdvihol oči.
„A vy si myslíte, že si zaslúžime kritiku?“ opýtal sa novinárov.
„My sme v tejto kvalifikácii stále v hre. Porazili sme kvalitné Nemecko aj Luxembursko. Stane sa, že mužstvo zakopne – tak ako teraz. Ale toto mužstvo si pred pondelňajším zápasom nezaslúži, aby sme ho zhadzovali. Mali by sme byť všetci spolu. Toto nie je priestor na dohady, hádky a kauzy. Tie nám môžu akurát tak nahlodať koncentráciu. Stojme pri sebe, ďalšie stretnutie je už za tri dni," mobilizoval Dúbravka.
Aj kapitán Milan Škriniar však priznal: „Nebol to dobrý výkon, to asi všetci dobre vieme. Bude to ťažká noc a bez spánku. To, čo sme získali proti Nemecku, tak sme dnes stratili,“ dodal šéf obrany národného tímu.
„Z čoho sme dostali góly? Jeden nešťastný – vlastný. V druhom prípade Dúbravka loptu vyboxoval a protihráč ho ihneď prehodil. Musíme to zahodiť za hlavu,“ hodnotil Škriniar.
Zápas slovenských futbalistov na pôde Severného Írska priniesol všetko, čo k britskému futbalu patrí – súboje, lopty vo vzduchu, emócie i napätie až do konca.
Chýbalo nám sebavedomie
„Ťažký bol asi taký, ako sme ho očakávali. Na toto sme sa presne pripravovali – na zápas o veľa osobných súbojov a dlhých loptách,“ hovoril po stretnutí kapitán.
„Lenže tie druhé lopty sme prehrávali. To bol podľa mňa najväčší rozdiel. Niektoré momenty sme nezvládli, lopta nás neposlúchala tak, ako by mala," opisoval Škriniar.
Slováci mali podľa neho problémy nielen v osobných súbojoch, ale aj v mentalite.
„To nám asi prehralo zápas. To, že sme neboli sebavedomí. Musíme si viacej veriť. Je to o hlave. A tiež rozhodovali osobné súboje a agresivita súpera. Oni boli v tomto lepší,“ priznal Škriniar.
VIDEO: T. Hume a jeho gól na 2:0
Zároveň zdôraznil, že sa mužstvo nemôže vyhovárať na absencie.
Reprezentácii chýbali kľúčoví hráči – Stanislav Lobotka a Dávid Hancko. Prvý z nich zostal doma pre svalové zranenie, druhý pre osobné dôvody – čakal na narodenie dieťaťa.
Nechcem hľadať alibi
„To si vy zhodnoťte, že kto tu bol a nebol. Chýbali, ale šprtať sa v tom by bolo zbytočné. Netreba skrývať, že Hancko a Lobotka sú pevná súčasť zostavy. Nechcem však hľadať alibi a zvaľovať to na ich neúčasť. Ale dnes dostali šancu iní, a všetci, ktorí tu sú, vedia hrať futbal,“ vravel kapitán.
„Opory nám budú chýbať aj v ďalšom zápase, takže to musíme zvládnuť.“
Hancka v obrane nahradil Adam Obert z Cagliari, ktorý nastúpil v náročnej atmosfére na Windsor Parku.
„Zvládol to. Snažili sme sa mu pomôcť, nebola to jednoduchá situácia. Ale my sme reprezentácia – musíme to zvládať ako tím,“ pochválil ho Škriniar.
Zápas sa nevyvíjal podľa slovenských predstáv. Prvý polčas bol slabý, Slováci pôsobili zakríknuto, ťažko sa dostávali do tempa. Po zmene strán sa síce zlepšili, no gól nepridali.
„V druhom polčase sme ukázali veľmi pekné momenty. Ale musíme si viac veriť. Ukázali sme už viackrát, že futbal hrať vieme,“ dodal Škriniar.
Verí, že prídu ľudia
„Musíme tento zápas hodiť za hlavu, zanalyzovať chyby a ísť ďalej. Verím tomuto tímu. Sme jednotní, držíme spolu. A to je najdôležitejšie,“ tvrdil Škriniar.
Po troch kolách má Slovensko šesť bodov – dve víťazstvá, jednu prehru. Skupina je zamotaná. Nemecko zdolalo Luxembursko a Severné Írsko sa vrátilo do hry.
„Každý z troch tímov môže ísť na prvé miesto, ale my nechceme kalkulovať. História ukazuje, že nám to nikdy nepomohlo. Musíme zápas s Luxemburskom zvládnuť a uvidíme, čo ďalej," vyhlásil Škriniar.
Jeho tím má stále všetko vo vlastných rukách.
„Je stále o čo hrať,“ zdôraznil Dúbravka. Už v pondelok čaká Slovákov domáci zápas proti Luxembursku v Trnave.
„Musíme byť stopercentne pripravení. Je dobré, že ďalší zápas hráme už o pár dní. Verím, že ľudia si nájdu cestu na štadión a my podáme lepší výkon," dodal Dúbravka.