Bol člen prvej expedície na Mount Everest. Zomrel legendárny slovenský horolezec

Vo veku 86 rokov zomrel významný horolezec a bývalý predseda Slovenského horolezeckého spolku (SHS) James Marián Šajnoha.
Spolok o tom informoval na sociálnej sieti.
Šajnoha bol člen prvej slovenskej expedície na Mount Everest v roku 1984, kde dosiahol výšku 8050 metrov.
„Výprava nebola úspešná preto, že tam zomrel človek. Keď sa niečo také stane, o akom úspechu chcete rozprávať. Vyliezli sme, ale neoslavujme. Zostal nám tam kamarát,“ opisoval expedíciu na Mt. Everest v rozhovore pre Sportnet v roku 2024.
Dvojica horolezcov Zoltán Demján a Jozef Psotka 15. októbra 1984 vyliezla na vrchol najvyššej hory sveta, Psotka pri zostupe zahynul.
Šajnoha sa narodil v roku 1939 v Hnúšti, od dvanástich rokov žil v Bratislave.
„Keď sme bývali v Hrnčiarskej Vsi, tak tam ma fascinovali kone. Chcel som byť kočiš. Potom ďalej už neviem, čím som chcel byť. Nemal som veľké ciele. Zapôsobil na mňa Emil Zátopek, tak som sa vybral tým smerom,“ priblížil vlani pre portál vobraze.sk
Bol nádejný atlét, skončil tretí na majstrovstvách Slovenska v behu na 1500 metrov.
Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, začínal ako učiteľ a neskôr pôsobil roky ako dlhoročný pedagóg Telovýchovnej školy SÚV ČSZTV.
Horolezectvu sa venoval od roku 1960.
„Vo Vysokých Tatrách vyliezol viac ako 300 výstupov, liezol na Kaukaze, v Alpách, zúčastnil sa aj na horolezeckých expedíciách do vysokých hôr – Hindukúš a Himaláje.
V roku 1978 bol vedúcim expedície na severný vrchol Nanga Parbatu, ktorá vzbudila ohlas v celom horolezeckom svete,“ napísal SHS James.
V roku 1990 sa Šajnoha podieľal na obnovení SHS James a bol zvolený za jeho predsedu. Do roku 2012 pôsobil v Horolezeckej škole Encián.
Publikoval články v odborných aj populárnych časopisoch, napísal viaceré učebné texty.
Je autor horolezeckých publikácií Diamír – kráľ vrchov, Diagnóza: Horolezec a a spoluautorom knihy 100 rokov James, ktorá vyšla pri príležitosti jubilea slovenského horolezeckého spolku.